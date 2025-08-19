Primii absolvenți Techable, programul dedicat persoanelor cu dizabilități locomotorii

Techable, programul Betfair Romania Development de accesibilitate digitală dedicat persoanelor cu dizabilități locomotorii, își încheie prima ediție cu rezultate remarcabile: 54 de persoane participante, dintre care 10 au finalizat cu succes întregul parcurs de 180 de ore de formare, obținând certificarea ANC ca Programatori de Sisteme Informatice

Primii absolvenți Techable | Foto: Betfair România

Lansat în toamna anului trecut, programul a generat un interes mare încă din prima fază, cu 107 persoane înscrise, o confirmare a faptului că, în România, comunitatea persoanelor cu dizabilități caută oportunități în domeniul IT. “M-a atras clar faptul că era un proiect gândit pentru persoane ca mine și, pe tot parcursul programului, am simțit că trainerii încearcă să se adapteze cât mai bine la faptul că, cel puțin o parte din noi, aveam un nivel de independență mai redus, chiar dacă asta nu limita capacitatea noastră de învăța lucruri complexe”, explică Nicoleta (34 ani, București).

Dintre cei 54 de participanți selectați, 17 au continuat cu entuziasm până la etapa finală, participând la cursurile avansate de Web Front-End Development. Mai mult, 10 dintre aceștia au obținut cu succes certificarea ANC ca Programatori de Sisteme Informatice, demonstrând că, prin dedicare și sprijinul oferit de program, oricine poate reuși. „Techable m-a ajutat să-mi depășesc câteva frici legate de tehnologii mai complexe, precum React. Știu că mai am multe de învățat dar a fost o excelentă ocazie să-mi demonstrez mie, și celor din jur, că pot.”, spune Ionel (32 ani, Bacău), care lucrează de mai mulți ani ca freelancer și își dorește să poată avansa în carieră.

Lansat ca o inițiativă care pune accentul pe incluziune și acces la oportunități reale, Techable s-a dovedit a fi mai mult decât un curs. Fie că și-au găsit parteneri în proiectele pe care le au în plan, precum Nicoleta ce dezvoltă platforma Connect Ability, fie că se simt mai pregătiți să reia, la un moment dat, visurile la o reconversie profesională în domeniul IT, precum Dumitru (41 ani, Cluj), participanții au descoperit o comunitate în mod reală deschisă să ofere oportunități.

„Techable ne-a arătat că atunci când crezi în oameni și le oferi contextul potrivit, diferențele dispar și rămâne doar potențialul. Programul s-a dovedit benefic nu doar participanților care au ales o carieră în domeniul IT, ci și celor care au mers spre freelancing sau care au ales să implementeze cunoștințele dobândite în rolurile actuale. Suntem mândri de această primă ediție și ne simțim onorați să contribuim la dezvoltarea unei industrii tech mai deschise și accesibile.” a declarat Radu Miclăuș, General Manager Betfair Romania Development.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: