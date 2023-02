Concluziile lui Camora după meciul CFR Cluj-FC Argeș: „Echipa a tremurat”

CFR Cluj s-a impus cu scorul de 3-1 în fața celor de la CFR Cluj și păstrează diferența de două puncte față de liderul Farul Constanța. Căpitanul Mario Camora a vorbit despre nesiguranța echipei sale.

Mario Camora, căpitanul echipei CFR Cluj / Foto: Facebook - CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o pe FC Argeş cu scorul de 3-1 (2-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Mario Camora a explicat că între membrii clubului a existat o nesiguranță pe tot parcursul meciului.

„Prima repriză a fost poate cea mai bună a noastră din acest sezon. Repriza a doua a fost echilibrată, ei au riscat un pic, au mai băgat un atacant.

Din nefericire pentru noi, am dat autogol, echipa a tremurat un pic. E normal după 3 înfrângeri, așa că era obligatorie victoria, să rămânem sus.

După 3 înfrângeri, normal că echipa nu mai e sigură. Dar după prima repriză, care a fost foarte bună, mai puteam da un gol. Și înainte de 2-1, puteam face 3-0, dacă eram mai concentrați. Așa, au avut ei 2-1, însă la ultima fază, Krasniqi a dat gol și ne bucurăm (...) Dacă vorbeam înainte de meci să fie 0-0, cred că era un rezultat bun. Am avut și om în plus, a lipsit un pic de curaj, cum a zis și Mister, să avem un pic de posesie, dar trebuia să o facem pe Lazio să alerge, numai că nu am putut.

Dar e 1-0, nu se știe niciodată, stadionul sigur va fi plin, sperăm să ne ajute. Avem o șansă și vom lupta. După aia, revenim la campionatul nostru", a declarat Mario Camora, la finalul partidei, citat de digisport.ro

