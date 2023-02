Daniel Niculae, răspuns la adresa lui Cristi Balaj: „Chiar se teme CFR Cluj de Rapid?”

Daniel Niculae i-a raspuns lui Cristi Balaj după comentariile legate de arbitrajul favorabil Rapidului.

Daniel Niculae i-a răspuns lui Cristi Balaj /FOTO: FC Rapid 1923

Președintele CFR Cluj, Cristi Balaj a criticat dur în acest sezon arbitrajul favorabil Rapidului. După meciul Universității Cluj cu Rapid disputat în pe 27 ianuarie, când „studenții” nu au primit o lovitură de la 11 metri clară, Cristi Balaj a ieșit în față spunând că nu este normal un asemenea arbitraj într-un meci de Liga 1. Acesta a făcut referire și la partida CFR Cluj-Rapid din tur, când giuleștenii au avut parte decizii favorabile din partea arbitrului.

„Am înnebunit după meciul pe care l-am avut în Giulești. Anumite lucruri nu le mai înțeleg, văzând și greșeala de la partida lor (n.r. a Rapidului) cu Universitatea Cluj, mai ales și în contextul meciului cu noi.

Nu înțeleg arbitrii. Ei caută niște detalii prin care încearcă să anuleze niște anumite elemente clare. S-a spus că atacantul a pus piciorul departe de minge pentru a proteja, dar fundașul nu putea să intervină cu acea alunecare.

Ei se leagă de faptul că atacantul a pus piciorul pentru a proteja. Daniel Niculae își apără interesul”, a declarat atunci Cristi Balaj.

Răspunsul din partea giuleștenilor

Daniel Niculae i-a răspuns oficialului din Gruia. Acesta a criticat repetatele reproșuri adresate de către Cristi Balaj la adresa Rapidului.

„De mai multă vreme am vrut să-i răspund domnului Balaj, după referirile sale repetate legate de Rapid, dar m-am abținut. Am vrut să cred că a fost vreo scăpare din partea dânsului, că de fapt nu se ia neapărat de Rapid.



Dar când am văzut că se simte nedreptățit până și de faptul că Rapid joacă pe un stadion nou, am rămas pur și simplu mască! Cum să fie dezavantajat CFR-ul că Rapid plătește chirie, deloc mică, la fiecare meci pe care îl desfășoară pe teren propriu? Mă mir că nu spune și că Giuleștiul e mereu plin pentru că sunt mai multe blocuri lângă stadion decât sunt în Cluj-Napoca.



Normal că dânsul, ca fost arbitru, știe mai bine decât mine de ce aduci aminte o dată, de 10 ori, de 100 de ori de o fază la care Rapid ar fi fost avantajată nu știu când. Ok, după meciul direct îl înțeleg să spună ce crede, inclusiv să susțină că Luckassen a faultat în atac la faza la care s-a fluierat penalty. Dar chiar așa, Rapid, Rapid, Rapid?



Chiar se teme CFR Cluj, echipa care a dominat categoric fotbalul românesc în ultimele cinci campionate, de Rapid? Mi-ar plăcea să știu că așa este, dar parcă nu-mi vine să cred! Sau poate are domnul Balaj ceva cu Rapid?!", a declarat Daniel Niculae pe pagina de Facebook a Rapidului.

