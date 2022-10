U-BT Cluj, prima victorie în EuroCup. Mihai Silvășan: „Sunt fericit că am câștigat acasă”

U-BT Cluj-Napoca a obţinut prima sa victorie în Grupa A a competiţiei masculine de baschet EuroCup, 94-76 (28-17, 20-14, 20-22, 26-23) cu formaţia slovenă Cedevita Olimpija Ljubljana, miercuri seara.

Învinsă de formaţia franceză Mincidelice JL Bourg-en-Bresse, cu scorul de 88-85, în meciul de debut, campioana României a câştigat fără drept de apel primul meci de pe teren propriu în a doua competiţie continentală intercluburi.

Avans de 17 puncte pentru U-BT Cluj

Echipa pregătită de Mihai Silvăşan a tranşat soarta partidei în prima jumătate, după ce la pauză avea un avans de 17 puncte. Clujenii au reuşit să îşi conserve avantajul de pe tabelă în ultimele douăzeci de minute, învingând la 18 puncte.

Stefan Bircevic a fost cel mai bun de la ardeleni, cu 24 puncte, 6 puncte, dar evoluţii foarte bune au avut şi Leonardo Meindl, cu 19 p, 11 rec, Karel Guzman, 16 p, 6 rec, 3 pase decisive, Emanuel Căţe, 11 p, 9 rec.De la Olimpija s-au remarcat Josh Adams, cu 25 p, 7 rec, 9 pd, Alen Omic, 17 p, 7 rec, şi Aaron Harrison, 15 p.

„În primul rând, sunt foarte bucuros că am câștigat acest meci. Sunt mulțumit de felul cum am jucat. Am evoluat cu intensitate pe ambele faze ale jocului. Nu am avut cele mai grozave procentaje la aruncările de trei puncte sau la libere, dar atitudinea noastră a fost foarte bună. Ne-am luptat pentru recuperări și pentru fiecare minge, iar acest lucru spune multe despre determinarea noastră. Sunt fericit că am câștigat acasă, în fața fanilor noștri”, a declarant Mihai Silvășan, antrenorul U-BT Cluj.

În alte meciuri din grupă, 7Bet-Lietkabelis Panevezys (Lituania) a dispus de ratiopharm Ulm (Germania) cu 80-76, iar Frutti Extra Bursaspor a trecut cu 81-72 de Joventut Badalona. Miercuri are loc şi meciul Germani Brescia - Prometei Slobojanske. Marţi, Umana Reyer Venezia a pierdut acasă cu Mincidelice JL Bourg en Bresse, scor 73-79.

„U” va juca următorul meci pe 25 octombrie, tot la Cluj-Napoca, împotriva formaţiei italiene Umana Reyer Venezia.

