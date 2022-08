Dan Petrescu, declarație halucinantă după ce a aflat cu cine va juca CFR Cluj în Conference League: „M-am supărat că au căzut cu FCSB”

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj nu este deloc mulțumit de tragerea la sorți a grupelor UEFA Conference League. CFR Cluj va juca împotriva celor de la Slavia Praha, Sivasspor și Balkani.

Dan Petrescu și-a arătat nemulțumirea față de tragerea la sorți a grupelor din Conference League, în timpul unei conferințe de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța.

„Bursucul” a recunoscut că și-ar fi dorit cu West Ham, nu cu Slavia Praha.

„Nu voiam Slavia, 100%. Sincer, nu voiam. Villarreal şi Slavia nu doream, sincer. Voiam West Ham din prima urnă, eram disperat. M-am supărat că au căzut cu FCSB. Aş fi vrut să vină West Ham la Cluj. Slavia e cea mai puternică echipă din urnă, mai puternică decât West Ham.

Acum o să zică toţi că sunt nebun, o să vedeţi. Deci nu îi voiam. În amicale mi se pare că i-a bătut cu 7-0 pe Rapid, iar Rapid a fost cu cea mai bună echipă în teren. Pe Slavia nu o doream, asta e clar.

Ultimul meu în Turcia am pierdut cu 0-2… unde? La Sivasspor. N-am ajuns la poartă, ne-au dominat, ne-au făcut praf. Au jucători de clasă, buget foarte foarte mare. Toţi atacanţii lor câştigă două milioane, nici pe ăştia nu îi voiam! Iar pe a treia echipă nu o cunosc!

Iar o să zică lumea că mă plâng, dar eu voiam West Ham, asta voiam. În cealaltă urnă vă spun cu cine voiam. Erau două echipe, una din Irlanda şi una din Scoţia. Pentru că mă întorceam tot în Anglia. Şi stilul lor mă avantaja pe mine mai mult. Dar niciodată nu am avut noroc la tragerea la sorţi.

Nu am noroc la tragerile la sorţi. V-am zis ce îmi doream. West Ham, Hearts… şi o echipă, Riga, parcă am vrut din urna a patra. Dar din opt să ghiceşti una a mea, nu aveam nicio şansă. Eu nu am avut niciodată noroc la tragerile la sorţi, nici la penalty-uri”, a declarat Dan Petrescu, citat de digisport.ro.

Programul şi orele partidelor (ora României)

8 septembrie: Ballkani - CFR Cluj (19:45)

15 septembrie: CFR Cluj - Sivasspor (19:45)

6 octombrie: Slavia Praha - CFR Cluj (22:00)

13 octombrie: CFR Cluj - Slavia Praha (19:45)

27 octombrie: Sivasspor - CFR Cluj (22:00)

3 noiembrie: CFR Cluj - Ballkani (19:45)

