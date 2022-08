Dan Petrescu a recunoscut cui i-a făcut semn să tacă la finalul meciului CFR Cluj-Maribor: „Era un idiot”

CFR Cluj s-a calificat joi seara în grupele Conference League, după o victorie la limită cu Maribor, scor 1-0. După fluierul final, când jucătorii CFR-ului se bucurau pe teren, Dan Petrescu a ținut să le arate un gest fanilor.

După fluierul final, când jucătorii CFR-ului se bucurau pe teren, Dan Petrescu a ținut să le arate un gest fanilor/ Foto: captură video digisport.ro

Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a răbufnit după ce formația clujeană s-a calificat în Conference League.

„Bursucul” a recunoscut în cadrul unei conferințe de presă de ce a făcut acel semn către fani.

„Da, era un idiot acolo. Și i-am zis să tacă din gură. Zicea că trebuie să joace nu știu cine. Tot meciul mi-a dat indicații. Și nu l-am mai suportat, sincer. Vine la fiecare meci, eu cred că e pus de cineva.

În primul meu an la CFR aveam nu știu câți puși să strige împotriva mea. Nici cu muncă și rezultate nu îi cucerești pe toți, asta e problema. Și după 10 ani voi fi contestat, asta este recunoașterea. Eu îmi văd de meseria mea. Dar nu am rezistat, sincer. Tot îmi zicea pe cine să bag și pe cine să scot. Nu am putut să mă concentrez pe final”, a spus Dan Petrescu, la conferinţa de presă.

CFR Cluj s-a calificat dramatic în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins formaţia slovenă NK Maribor cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului.

După 0-0 în prima manşă, CFR a câştigat cu emoţii în Gruia, printr-un gol spectaculos marcat de croatul Lovro Cvek (90).



CITEȘTE ȘI: