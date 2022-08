„U” Cluj a remizat cu Voluntari, 0-0. Neagoe: „Nu am reușit să marcăm, dar am controlat prima repriză”

Etapa a șaptea a venit cu o deplasare pentru FC Universitatea Cluj. Cu noul antrenor Eugen Neagoe pe bancă, „U” Cluj a remizat pe terenul celor de la FC Voluntari, scor 0-0 și a pus capăt seriei de patru meciuri fără punct obținut.

Etapa a șaptea a venit cu o deplasare pentru FC Universitatea Cluj/ Foto: Facebook - FC Universitatea Cluj

Prima fază de atac a venit în minutul 5, când Bic a șutat pe lângă poartă după un corner la care mingea a fost respinsă de apărarea adversă.

„Studenții” au continuat să pună presiune pe adversar. În minutul 35, Chipciu a recuperat o minge în partea stângă a terenului, însă mingea trimisă de acesta către Ely Fernandes a fost interceptată de portarul Popa.

De partea cealaltă, gazdele nu au avut nicio șansă notabilă pe parcursul primelor 45 de minute, tabela indicând la pauză 0-0.

A doua parte a început cu o ocazie mare la poarta lui Gorcea. Nemec s-a demarcat foarte bine în careul celor de la „U” Cluj și a reușit să profite de o pasă venită din partea stângă, însă mingea a trecut peste transversala goalkeeper-ului echipei clujene.

Repriza a doua a continuat cu un joc controlat de gazde, însă „studenții” au replicat prin șuturile de la distanță trimise de Pires, Briceag și Filip.

Cu un sfert de oră înainte de final, Filip a centrat în careu către Bălan, iar mingea a fost cu greu respinsă de Popa.

„A fost un joc important pentru noi. Întâlneam o echipă solidă, care a fost surpriza campionatului anul trecut, cu un parcurs foarte bun. Nu a schimbat mulți jucători și având jucători cu mare experiență în lot, este o echipă greu de învins. Foarte puține echipe au câștigat aici.

Cred că am făcut o primă repriză foarte bună. Nu am reușit să marcăm, dar am controlat prima repriză. În schimb, repriza a doua am început-o foarte slab, modest. În primele 15, 20 de minute cei de la Voluntari au dominat, nu am reușit să ținem de minge, să ieșim din terenul nostru, iar după am reușit să depășim acele momente și am devenit iar foarte periculoși.

Sunt mulțumit de efortul fantastic făcut de jucători, de dorința pe care ar trebui să o avem întotdeauna. Asta am și pregătit împreună cu ei. Ne-am dorit să câștigăm acest joc, din păcate nu am reușit. Nu a fost un joc perfect, dar trebuie să credem în noi pentru că avem potențial, iar această echipă cu siguranță va arăta tot mai bine.

Le mulțumesc din suflet suporterilor care au fost alături de noi. La jocul cu Rapid cu siguranță vor veni în număr și mai mare, pentru că avem nevoie de ei. Universitatea Cluj este o echipă foarte iubită, iar atunci când suntem împreună cu siguranță devenim mult mai puternici”, a declarat Eugen Neagoe la finalul partidei.

Pentru „U” Cluj urmează un nou joc în deplasare pe terenul celor de la Rapid București. Meciul din etapa cu numărul opt va avea loc marți, de la ora 22:00.

CITEȘTE ȘI: