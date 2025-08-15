Tradiții și obiceiuri de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu ai voie să faci pe 15 august, de Sfânta Maria.

Cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an pe data de 15 august.

Tradiții și obiceiuri de Adormirea Maicii Domnului. Ce nu ai voie să faci pe 15 august, de Sfânta Maria. | Foto: doxologia.ro

Potrivit acestei Tradiţii, Maica Domnului a fost înştiinţată printr-un înger de mutarea ei din această viaţă: „Vremea este a muta pe maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare”. După ce Fecioara Maria şi-a cerut iertăciune de la toţi, şi-a dat duhul. Domnul Însuşi S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii orbilor şi auzul surzilor s-au deschis, ologii şi bolnavii s-au vindecat, scrie crestinortodox.ro.

Generalizarea Praznicului Adormirii Maicii Domnului în Răsărit se datorează împăratului bizantin Mauriciu (528 - 603), care a rezidit Biserica Maicii Domnului din Ghetsimani şi care a fixat definitiv şi data sărbătoririi ei la 15 august.

Pe 15 august este celebrată şi Ziua Marinei, Sfânta Maria fiind ocrotitoarea marinarilor. La malul mării, dar şi în oraşele dunărene sunt organizate, de Sfânta Maria, manifestări religioase, artistice şi culturale.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria

În ziua sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului, în Transilvania, există obiceiul ca femeile măritate să ducă la biserică, de dimineaţă, fructe din recolta de struguri şi prune. Acestea sunt sfinţite de către preoţi şi împărţite apoi credincioşilor.

De asemenea, fetele nemăritate culeg flori din grădină, pe care le duc la biserică şi le aşează la icoane. În modul acesta, se crede că familiile lor vor fi protejate de boli şi necazuri.

Totodată, fetele care doresc să se mărite trebuie să spele cu apă de busuioc icoana Maicii Domnului ca Fecioara să le ajute să-și găsească alesul.

Înflorirea trandafirilor chiar de Sfânta Maria anunță sosirea unei toamne îndelungate. Se spune că în această zi rugăciunile către Sfânta Maria sunt cele mai ascultate din tot anul.

Cine se roagă, ținând post negru, al Sfânta Fecioară, scapă de necazuri grele, boli, de pagube și capătă în schimb alinare și împlinire. În această zi, se oficiază slujbe importante și se organizează hramuri. Cel mai cunoscut pelerinaj din România este la Mănăstirea Nicula, locul unde se află una dintre cele mai populare Icoane făcătoare de minuni.

