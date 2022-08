Eugen Neagoe, după preluarea funcției de antrenor al echipei „U” Cluj: „Sper ca toţi suporterii să fie mândri de această echipă”

Noul antrenor al echipei Universitatea Cluj, Eugen Neagoe, a declarat, joi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că el şi jucătorii săi au obligaţia de a menţine formaţia în prima ligă de fotbal.

Noul antrenor al echipei Universitatea Cluj, Eugen Neagoe, a declarat, joi, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că el şi jucătorii săi au obligaţia de a menţine formaţia în prima ligă de fotbal/ Foto: Facebook - FC Universitatea Cluj

„Oboseala mea din acest moment are foarte puţină importanţă. Contează să reuşim din acest moment, cum le-am spus şi jucătorilor, să abordăm meciurile într-o altă manieră, cu mare responsabilitate, pentru că reprezentăm un oraş uriaş, o echipă uriaşă, cu un nume istoric şi avem obligaţia de a menţine Universitatea Cluj în prima ligă, iar în următorul an cu siguranţă ne vom bate la locurile de play-off”, a declarat Neagoe, citat de site-ul oficial al clubului.





„Am reuşit să fac acest lucru şi cu alte echipe, aşa că nu-mi este frică. Nu va fi deloc uşor şi mi-aş dori ca toţi suporterii să aibă încredere în noi. Vreau să-i asigur că vom face tot ce depinde de noi ca «U» Cluj să rămână în prima ligă, iar anul viitor să ajungem în play-off. Acestea sunt condiţiile pentru ca eu să pot rămâne şi în al treilea an”, a subliniat tehnicianul.

„Aş vrea să-l felicit pe Erik Lincar”

Neagoe a ţinut să îl felicite pe predecesorul său, Erik Lincar, pentru tot ce a realizat la Cluj: „Aş vrea să-l felicit pe Erik Lincar pentru toată munca pe care a depus-o aici. Ştiu că nu este uşor. A reuşit o performanţă foarte frumoasă pentru Universitatea Cluj şi cred eu pentru tot Ardealul. «U» Cluj este una dintre cele mai importante echipe din România, cu suporteri foarte mulţi şi foarte pătimaşi. Trebuie să-i mulţumim că a reuşit să aducă echipa în prima ligă”

Eugen Neagoe a precizat că a ales să vină la Universitatea Cluj din mai multe motive: „În primul rând, numele echipei este unul foarte mare. O echipă frumoasă, cu masă de suporteri foarte mare. Cred că este echipa cu cei mai mulţi suporteri în Ardeal şi nu vreau să jignesc pe nimeni”

Antrenorul cunoaşte o parte dintre jucători şi a menţionat care ar fi primele aspecte care trebuie schimbate la echipă: „În acest moment trebuie să schimbăm jocul, asta e clar, să avem altă atitudine şi să fim mai agresivi. Băieţii trebuie să aibă mai multă încredere în ei. Sunt jucători care au confirmat şi au jucat foarte multe partide în prima ligă, mulţi dintre ei. Avem jucători care au fost şi la echipa naţională. Important este să-şi recapete încrederea, din partea mea au toată susţinerea, i-am asigurat de acest lucru. Cu unii dintre ei am lucrat anterior şi mă refer aici la Chipciu, Filip, Romario Pires sau Boiciuc, care mă cunosc şi ştiu foarte bine că putem să reuşim lucruri frumoase”

Primul pas pentru Universitatea şi Eugen Neagoe este constituit de meciul de vineri cu FC Voluntari: „Întotdeauna am fost sincer, sper ca toţi suporterii lui «U» să fie mândri de această echipă, dar să fie convinşi că nimeni nu ar putea să promită că începând din momentul acesta vom câştiga toate jocurile. Vor fi şi perioade frumoase, cu siguranţă, dar nu pot schimba toate lucrurile de pe azi pe mâine. Mi-aş dori ca mâine să câştigăm cele trei puncte, le-am spus şi băieţilor. Ştiu că nu va fi uşor. Întâlnim o echipă foarte bine organizată, cu jucători foarte experimentaţi, de echipe naţionale, dar sincer nu am nicio teamă. Am jucat de multe ori împotriva Voluntariului şi au un antrenor bun, dar şi noi trebuie să dovedim că merităm să rămânem în prima ligă şi promit că o să îndeplinim acest obiectiv”

Noul antrenor al Universităţii Cluj a vorbit şi despre posibilitatea completării lotului cu noi jucători: „Vă daţi seama că mi-aş dori. Cine nu şi-ar dori să completeze lotul cu 2-3 jucători valoroşi, sau mă rog, mai valoroşi decât jucătorii din acest moment, să ridicăm puţin valoarea lotului. Este un lot valoros. Dacă vom găsi jucătorii respectivi, de care suntem convinşi că ne vor ajuta, îi vom aduce”

Universitatea o va întâlni pe FC Voluntari, vineri, în deplasare, în deschiderea etapei a 7-a a Superligii, de la ora 18:45, pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

CITEȘTE ȘI: