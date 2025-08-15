Neluțu Varga i-a scris lui Gigi Becali înainte de meci! Cum a reacționat patronul de la FCSB.

CFR Cluj, Universitatea Craiova și FCSB își continuă aventura europeană și după meciurile de joi seară.

Primele două echipe vor evolua în play-off-ul pentru grupele Conference League. Ardelenii vor da peste BK Häcken(Suedia), în timp ce elevii lui Mirel Rădoi trebuie să-i elimine pe turcii de la Basaksehir.

În această situație, cea mai bine poziționată echipă este FCSB. Campioana are asigurat locul în a treia competiție europeană, însă poate ajunge în grupele Europa League dacă o va elimina pe Aberdeen, locul 5 în sezonul trecut în Scoția.

La finalul meciului câștigat cu Drita, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (67 de ani), a comentat într-o intervenție pentru Digi Sport calificarea celor trei echipe românești.

„Nu m-am uitat la Craiova, că nu pot fi împotriva finului. Ce câștigi? Joacă în cupele europene. Și ca să nu fac o răutate, încerc să evit răutatea mea. Dacă m-aș uita, aș tine cu adversara, normal.

Toate lucrează la coeficient, așa e, dar i-am spus lui Mihai Rotaru (patronul de la Univ. Craiova n.red) că sunt și împotriva interesului meu, atât de rău sunt. Recunosc că așa e.

„Neluțu mi-a dat mesaj înainte de meci!”

Am vorbit cu Neluțu (Ioan Varga, patronul lui CFR n.red) de la CFR. Nu am niciun fin acolo, nu am nicio rudă, dar omul mi-a dat un mesaj cu o oră înainte de meci: „Tati, Dumnezeu să ne ajute să ne calificăm!”.

I-am spus și eu: „Să dea Dumnezeu”, dar ce, eu zic «Doamne ajută » mincinos? Nu m-am mai uitat nici la el! Nu m-am uitat deloc, mi-a zis MM (Mihai Stoica n.red) rezultatul.

La ora asta, noi suntem calificați unde CFR și Craiova trebuie să se bată. Nu mă interesează asta (că CFR a avut adversar mai puternic n.red), eu zic în ce situație ne aflăm. Important e că la ora asta noi suntem într-o încăpere unde ei nu au încă legitimație să intre.

Eu am orgolii numai cu Nelu Varga, doar cu el mă bat. Cu ceilalți nu, că sunt prea slabi, ce orgolii să am? Am orgolii cu cel care a câștigat campionate, mă bat cu el până la final. Ăștialalți sunt mici, când se vor face mari, o să zic.”, a declarat patronul celor de la FCSB pentru sursa citată.

