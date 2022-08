Boc, mesaj pentru Universitatea Cluj. „Trebuie să vedem că ardeți pentru U, ardeți pentru joc”

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj jucătorilor Universității Cluj, dar și fostului antrenor Erik Lincar.

Erik Lincar și Emil Boc. Sursă foto gsp.ro

„Măi oameni buni, nu știu cine e antrenor, nu e treaba mea pe cine aduce clubul, nu a fost treaba mea nici când l-a adus pe domnul Lincar, n-am avut treabă nici cu venirea, nici cu plecarea domnului Lincar, clubul a decis și nominalizarea noului antrenor. Avem nevoie să dăm încredere acestei echipe. Mulțumim domnului Lincar pentru ce a făcut pentru clujeni, va rămâne în istoria Clujului ca un om care a dus după mulți ani U Cluj în Liga Națională și pentru asta trebuie să îi mulțumim, a fost în cele mai grele momente alături de noi și pentru ce a făcut îi spunem «mulțumim». A jucat de la egal la egal cu Steaua, cu Craiova, a demonstrat că se poate cu această echipă, ca-n viață mergi mai departe. Mulțumesc Lincar”, a spus edilul, joi, la un post de radio.

Boc a dezvăluit că s-a întâlnit cu jucătorii Universității și înaintea meciului cu Dinamo București.

„Am mai avut o întâlnire cu ei înaintea meciului cu Dinamo, le-am spus măi oameni buni, nimeni nu vă cere decât să dați tot ce puteți da voi pentru acest suflet care este U. Trebuie să vedem că ardeți pentru U, ardeți pentru joc. După aceea, rezultatul poate fi pozitiv sau negativ. Și nimeni nu vă va critica dacă, am văzut pe teren că ați dat tot ce ați putut voi. Dacă dați tot ce puteți voi, Clujul va fi recunoscător și că aveți de apărat un blazon nu de ieri, de astăzi, ci de peste 100 de ani pentru care oameni au murit să apere stindardul național și să îl ducă mai departe. Aveți această obligație morală de a vă reprezenta și de a fi puntea către viitor. Această echipă are capacitatea să meargă mai departe și să iasă din această situație nefastă pe care o avem. Am demonstrat că putem să batem Dinamo, am demonstrat că putem juca de la egal la egal cu Steaua și Craiova. Nu era o surpriză dacă le băteam. Am intrat într-o pasă proastă de 4 etape unde de soartă, de greșeli ale noastre, de joc, se întâmplă în fotbal, se întâmplă și la case mult mai mari. Le-am spus «băieți, capul sus, nu aveți de ce să vă fie rușine, Clujul vă susține, jucați fotbalul pe care îl știți, avem încredere în voi că puteți să reușiți, clubul vă va asigura susținerea și orașul va fi în spatele vostru așa cum a fost de la început și putem să revenim din starea în care ne aflăm». Chiar cred că această echipă are potențialul să meargă mai departe, să reușească, să revină la meciurile cu care am am fost obișnuiți și rezultatele sunt convins că vor veni și ele. Decizia privind noul antrenor aparține în exclusivitate clubului”, a conchis Boc.

