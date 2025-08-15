  • Flux RSS
Actualitate

Alin Tișe, mesaj de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: „Se spune că de Sfânta Marie Mare și Mică, oamenii nu îmbătrânesc, totul este calm, lucrurile se așează.”

Alin Tișe, președintele Coniliului Juțenean (CJ) Cluj, a transmis un mesaj cu ocazia Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Icoana Sfintei Maria, Maica Domnului | Foto: Facebook, Alin Tișe Icoana Sfintei Maria, Maica Domnului | Foto: Facebook, Alin Tișe

 

 


 

Alin Tișe a menționat un citat din Troparul Adormirii Maicii Domnului.


 

 


„Mutatu-te-ai la viață, ceea ce ești Maica Vieții”, spune troparul.

Alin Tișe: De Sfânta Marie Mare și mică, oamenii nu îmbătrânesc, totul este calm, lucrurile se așează

„Se spune că între 15 august (Sf. Maria Mare) și 8 septembrie (Sf. Maria Mică), oamenii nu îmbătrânesc, totul este calm, că lucrurile se așează și oamenii au numai gânduri bune și își caută un făgaș nou”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului județean Cluj, într-o postare pe pagina sa de Facebook.


Acesta îndeamnă oamenii să folosească cu înțelepciune acest răgaz frumos care se apropie, pentru a fi mai buni, mai înțelegători unul față de celălalt și pentru a ne învăța sufletul a trăi aproape de Dumnezeu!

„Sărbătoare fericită și multe urări de bine tuturor! La mulți ani mamă, purtătoare a numelui Măicuței Vieții! La mulți ani tuturor Mariilor, mame, fiice, surori, părți importante ale vieții noastre!”, a mai transmis Alin Tișe.


