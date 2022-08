Banii din Conference League, vitali pentru CFR

CFR Cluj încearcă să ajungă în grupele UEFA Conference League, după confruntarea cu echipa slovenă Maribor.

sursa foto Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-NAPOCA

În confruntarea tur, Maribor și CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Calificarea în grupele Conference League este esențială pentru situația financiară a campioanei României, care a acumulat datorii de peste 26 de milioane de euro.

Președintele clubului CFR Cluj, Cristi Balaj, a făcut calculele privind sumele care pot fi încasate în acest sezon.

„Un meci important pentru echipa noastră, un meci cu o echipă Maribor care în campionat a suferit, introducând jucători diferiți față de competiția europeană. Acest lucru ar putea să păcălească, dar suntem precauți, concentrați. Din punctul meu de vedere, am ajuns destul de ușor la poarta lor, dar am suferit la finalizare. Acolo intervine inspirația jucătorilor. Consider că avem jucători mai valoroși decât Maribor, avem și o echipă tehnică mai bună decât a lor. Cred că vom încasa aproape patru milioane de euro din Conference League, dacă intrăm în grupe. Plus că fiecare victorie aduce 500.000 de euro. E o sumă mai mică decât ar fi fost în grupele Europa League, dar sunt bani importanți. Dar am avut și cheltuieli în ultima perioadă. Când am mers în Andorra, am cheltuit peste 120.000 de euro", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Liga Digi Sport.

