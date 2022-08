„Mergem să ne batem de la egal la egal cu CFR Cluj!”. Moldovenii speră că ardelenii vor fi obosiți

Antrenorul lui FC Botoșani, Mihai Teja (43 de ani), vrea să se bată de la egal la egal cu CFR Cluj, formație pe care moldovenii o vor întâlni în etapa viitoare.

FC Botoșani și Farul Constanța au încheiat la egalitate ultimul meci al etapei cu numărul 4 din Superliga, 1-1.

Antrenorul gazdelor, Mihai Teja, era deja cu gândul la runda viitoare și a anunțat că are de gând „să se ia la trântă” cu campioana CFR Cluj.

Mihai Teja l-a avertizat pe Dan Petrescu că CFR Cluj nu va avea viață ușoară cu FC Botoșani, în etapa a cincea din Superliga.

„A fost un meci echilibrat cu Farul. În prima repriză au fost ocazii de ambele părți. Dacă dădeam și al doilea gol ar fi fost mai greu pentru ei. Ne-au dominat la fazele fixe. Suntem la început de drum. Noi am schimbat mulți jucători, încă nu avem omogenitate. Vreau să îi felicit pe băieți, au dat tot ce au avut mai bun. Le mulțumesc și suporterilor, care au făcut o atmosferă foarte frumoasă. Ne trebuie mai mult curaj, mai multă personalitate. Sunt jucători noi care trebuie să se omogenizeze cu ceilalți. Eu cred că o să formăm o echipă bună, puternică, aici la Botoșani. Avem meciuri bune în față și trebuie să ne revenim repede. Duminică avem la CFR și mergem să ne batem de la egal la egal. Au un lot din care pot să alcătuiască două echipe. Pot să joace cu una în Europa și cu una în campionat. Dacă vom fi în formă, cu siguranță vom scoate puncte”, a declarat antrenorul lui FC Botoșani, Mihai Teja.

„Din păcate, nu am putut să luăm cele trei puncte. E un punct cu o echipă cu care ne vom bate la primele șase locuri. E un punct echitabil. Mă bucur că îmi fac treaba și trebuie să continui la fel. Nu putem să discutăm acum despre transferuri, suntem la început de sezon. Mă concentrez pe ce e de făcut aici. Nu mă gândesc la ce poate fi peste șase luni, un an. Încă nu am pierdut. Sperăm să mergem la Cluj să luăm cele trei puncte. Ei vor juca și în Conference League joi”, a punctat și Eduard Pap, portarul FC Botoșani.

