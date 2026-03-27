Spor natural negativ la Cluj, la început de an: peste 800 de morți într-o singură lună

Tablou demografic dramatic la Cluj: peste 800 de decese au fost raportate în prima lună din an. Astfel, sporul natural se menține negativ, numărul persoanelor decedate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuților vii.

În ianuarie 2026, numărul naşterilor înregistrate în judeţul Cluj a scăzut atât față de luna decembrie 2025, precum și față de luna ianuarie 2025, arată datele remise monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

Numărul deceselor a fost mai mare față de ambele perioade anterioare, respectiv luna decembrie 2025 și luna ianuarie 2025.

Astfel, sporul natural a fost negativ în luna ianuarie 2026

În ianuarie 2026 s-a înregistrat nașterea a 460 copii, cu 47 copii mai puțini decât în luna decembrie 2025 și cu 24 copii în minus față de luna ianuarie 2025.

Numărul deceselor consemnate în luna ianuarie 2026 a fost de 802, cu 116 decese mai multe decât în luna decembrie 2025 și cu 3 decese în creștere față de ianuarie 2025.

„Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate) s-a menținut negativ (-342 persoane), numărul persoanelor decedate fiind de 1,7 ori mai mare decât cel al născuților vii”, menționează sursa citată.

De asemenea, în luna ianuarie 2026 au fost 4 decese la copiii cu vârstă sub 1 an.

În prima lună din an, la oficiile de stare civilă din județul Cluj s-au înregistrat 39 de divorțuri și 71 căsătorii.

