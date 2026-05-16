Ploile și norii pun stăpânire pe Cluj, iar temperaturile ajung astăzi la 21 de grade!

În ciuda faptului că ne apropiem de jumătatea lunii mai, vremea din Cluj-Napoca rămâne capricioasă.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca.| Foto: monitorulcj.ro

Astăzi, în Cluj-Napoca, vremea va fi în general mohorâtă, cu cer preponderent înnorat și temperaturi mai degrabă specifice unei zile reci de primăvară. Dimineața a început cu aproximativ 13 grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge în jur de 21 de grade.

Spre după-amiază sunt așteptate perioade cu ploaie ușoară, însă fără precipitații importante. Vântul va sufla slab, cu viteze de aproximativ 6 km/h, iar umiditatea rămâne ridicată, în jur de 76%.

Seara, temperaturile vor coborî treptat spre 11-12 grade Celsius, iar cerul va rămâne acoperit de nori.

