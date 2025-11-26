Schimbări majore pentru combaterea violenței domestice: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă, iar perioada pentru ordinul de protecție provizoriu este extinsă automat

Proiectul de lege care modifică semnificativ cadrul de protecție a victimelor violenței domestice a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaților, iar legea va merge la promulgare.

Măsuri sporite pentru protecția victimelor violenței domestice|Foto: Depositphotos.com

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede o serie de măsuri pentru protecţia victimelor violenţei domestice.

Proiectul de lege modifică Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi completează Codul penal în scopul asigurării unei protecţii adecvate victimelor violenţei domestice.

„În situaţia înaintării ordinului de protecţie provizoriu, durata iniţială pentru care a fost dispus se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie. Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, se arată în proiectul citat de Agerpres.ro

Actul normativ mai urmăreşte, de asemenea, descurajarea faptelor de violenţă domestică, majorând limitele de pedeapsă în cazul agresorilor care recidivează.

„Dacă faptele sunt săvârşite de o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie sau prin ordinul de protecţie provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”, stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, „la expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol”.

De asemenea, potrivit noului proiect adoptat de deputaţi, victima nu mai poate fi presată să renunţe la cererea de protecţie atunci când aceasta a fost depusă de instituţii. Mai mult, plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violenţă domestică.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Foto: Depositphotos.com

