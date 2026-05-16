Emil Boc: „Clujul merge înainte!” Contracte de peste jumătate de miliard de euro au fost semnate într-o singură săptămână.

Potrivit edilului, în perioada 11–15 mai au fost semnate mai multe contracte importante pentru infrastructura și sistemul medical din Cluj.

Primarul Emil Boc a transmis, printr-o postare publicată pe Facebook, că municipiul Cluj-Napoca încheie „o săptămână bună”, după semnarea unor contracte de execuție de lucrări în valoare de peste o jumătate de miliard de euro.

„S-au semnat contracte de execuție de lucrări în valoare de peste o jumătate de miliard de euro”, a declarat Emil Boc într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Printre proiectele enumerate de primar se numără contractul pentru realizarea trenului metropolitan, în valoare de 115 milioane de euro, semnat la începutul săptămânii. De asemenea, Boc a menționat contractul de peste 400 de milioane de euro pentru lucrările la Spitalul Regional de Urgență Cluj, dar și contractul de peste 8 milioane de euro pentru realizarea Podului Garibaldi.

„Clujul merge înainte, Clujul are viitor!”, a mai transmis edilul în mesajul său video publicat online.

