Emil Boc, mesaj după ce „U” a învins campioana din play-off: „Victorie de senzație. Visul continuă”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc i-a felicitat pe studenți după succesul cu FCSB.

Emil Boc i-a felicitat pe „studenți” pentru calificarea în forță, în play-off-ul Superligii României | Foto: Facebook, Emil Boc

Edilul le-a transmis un mesaj celor de la Universitatea Cluj chiar la finalul meciului cu FCSB.

„Bravo băieți. Haide, «U». Victorie de senzație la București. Suntem mândri de voi. Bravo Universitatea Cluj. Încheiere în forță (a sezonului regulat - n. red.). Mergem în playoff. Felicitări băieți. Mulțimim mult domnule Bergodi. Felicitări Radu Constantea (președintele clubului - n. red.) pentru modul în care ai reușit să gestionezi de-a lungul anilor echipa. ”, a spus Emil Boc, chiar la finalul partidei din Supreliga României.

Totodată, primarul municipului Cluj-Napoca i-a mulțumit și lui Ioan Ovidiu Sabău pentru că a fost alături de echipă și a contribuit în prima partea a campionatului când a fost pe banca „Șepcilor roșii”.

Edilul a lăudat parcursul echipei și i-a urat succes în play-off-ul Superligii României.

„Acum aproape 10 ani, împreună cu Universitățile clujene, cu suporterii Universității și cu Radu Constantea am început reclădirea echipei din Liga a IV-a. Visul continuă. FCSB merge în playout, dar nu îi cântați «prohodul». Are resurse să câștige în play-out și să joace un baraj pentru cupele europene”, a conchis Emil Boc.

