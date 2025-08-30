Nu doar la Cluj se fac bancuri despre chirii nesimțite și garsoniere „de muzeu”

Condiții improprii, garsoniere mobilate modest sau apartamente „de muzeu” în Iași, în apropierea noului an universitar. Pe grupurile dedicate chiriilor, tinerii fac bancuri pe seama prețurilor solicitate și a unor oferte năucitoare.

Cu o lună înainte de deschiderea anului universitar, piața chiriilor este în fierbere în marile orașe universitare.

Ofertele de chirii în Iași, unul dintre centrele universitare importante din țară, stârnesc glume și replici haioase din cauza prețurilor cerute în condițiile în care unele garsoniere sunt prost utilate, iar unele apartamente „de muzeu” păstrează atmosfera comunistă, asezonate subtil cu carpete chicioase ce oferă perspectiva unei dezvoltări pe model european.

Nu doar la Cluj se fac bancuri despre chirii nesimțite și garsoniere „de muzeu”

Un apartament cu două camere în Iași, din zona Pieței Unirii, „mobilat clasic”, potrivit anunțului, poate fi închiriat cu 370 de euro/lună, semnalează ZiarulDeIași.ro

Ceea ce a atras atenția utilizatorilor a fost aspectul interiorului: mobilier vechi de zeci de ani, carpete cu teme britanice și o atmosferă ce amintește de perioada comunistă.

Internauții au comentat copios „oferta”:

„370 de euro pentru mobilă de acum 50 de ani și ciment pe jos în baie?” întreabă revoltată o utilizatoare.

„Să fie 500, că e cu temă vintage”, spune un alt utilizator.

„Poate mai sunt nostalgici după comunism care ți-ar închiria această odaie plină de amintiri” – sunt doar câteva dintre reacțiile internauților la oferta imobiliară din Iași.

În același timp, o garsonieră de 33 mp, mobilată modest, poate fi închiriată cu 210 euro pe lună, plus garanția.

Imaginile din anunț arată un spațiu înghesuit, cu mobilier uzat și o baie cu duș improvizat, iar bucătăria pare desprinsă din anii ’90.

Cererea pe piața chiriilor crește în apropierea noului an universitar.

Ce trebuie să știi dacă vrei să închiriezi un apartament în Cluj-Napoca?

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu și pentru chiriași. Cele mai mari chirii sunt solicitate de către proprietarii bucureșteni. Apartamentele cu 2 camere pot fi închiriate, de exemplu, în Cluj pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală, potrivit unui studiu de specialitate.

Cele mai scumpe zone din oraș sunt Sopor, zona centrală și Andrei Mureșanu. La polul opus se află cartiere precum Someșeni, Mănăștur sau Dâmbul Rotund. Dacă la Cluj prețurile variază cu cel mult 200 euro între cele mai scumpe zone din oraș și cele mai ieftine, în București o comparație similară relevă o diferență de aproximativ 2.500 euro.

