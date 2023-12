„Am impresia că tot farmecul Clujului s-a dus”. Din ce motive aleg oamenii să rămână sau să se mute din Cluj?

Foarte mulți oameni care aleg să se mute în Cluj o fac datorită studiilor. Însă, odată ce termină facultatea, mulți se gândesc dacă mai are sens să rămână aici și pun în balanță avantajele și dezavantajele pe care le are Clujul.

Unii oameni sunt de părere că Clujul „și-a pierdut farmecul” / Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

După ceva vreme de locuit în Cluj, mulți oameni se gândesc la avantajele și dezavantajele pe care le au dacă decid să rămână în continuare în acest oraș. Lucrurile se schimbă pentru unii atunci când ajung să fie salariați, nu studenți. O discuție în acest sens a fost pornită pe Reddit, unde un internaut i-a întrebat pe alți locuitori ai Clujului ce-i face să rămână aici.

„Salutare, exceptând facultatea/masterul, care sunt factorii care vă determină să rămâneți în Cluj? De o perioadă încoace am un feeling (n.red. - sentiment) că tot farmecul Clujului s-a dus, totul mi se pare superficial, overpriced (n.red. - prea scump) și prețul chiriilor deloc realiste raportat la condiții. Am trăit în Norvegia o perioadă bună și tânjeam după casă (mai ales să locuiesc în Cluj) iar acum parcă vreau să plec înapoi”, se întreabă internautul.

„Oportunitățile de carieră sunt mediocre”

Acesta a primit numeroase răspunsuri bine gândite. Cineva care locuiește aici de 10 ani a explicat care sunt avantajele și dezavantajele Clujului. Internautul a punctat că în afara unei sfere de joburi, Clujul nu oferă oportunități atât de multe cum ar părea.

„De 10 ani în Cluj. Într-adevăr, și-a pierdut farmecul și pentru mine, dar poate și pentru că am îmbătrânit și eu și mi s-au schimbat așteptările. Acum 10 ani era ok, cu potențial. Acum mi se pare aglomerat și mult prea overrated (n.red. - supraevaluat) pentru ce oferă. Și nu mă refer doar la problemele deja menționate precum chirii, trafic, dezvoltarea urbană haotică și toate treburile serioase. Să spunem că astea nu mă afectează direct sau în mare măsură; lucrez de acasă, nu conduc, transportul în comun e suficient nevoilor mele, nu plănuiesc să cumpăr imobiliare etc. Un lucru care mi se pare overrated (n.red- supraevaluat) sunt oportunitățile pe care le oferă orașul. Dacă ieși din bula IT și a firmelot de tip call-center, oportunitățile de carieră sunt mediocre, salariile și mai mediocre. Caz concret, după ce mi-am pierdut job-ul am stat 5 luni pe bară și numărul pozițiilor pentru domeniul în care îmi doream să rămân era mic spre deloc. Ori pe pozitii pe care aș fi avut experiență mi se ofereau salarii ridicol de mici.

Alte chestii care mi se pare că lipsesc sunt evenimentele culturale. Sigur, avem câteva festivaluri, dar dacă le scoți din ecuație că nu toți suntem amatori de Untold sau Electric, nu rămân prea multe. Două teatre, unul care împarte clădirea cu opera, și o trupă de teatru independent nu sunt nici pe departe suficiente. Nici măcar spectacolele din țară nu prea ajung în oraș, desi mereu sunt sold out când se întamplă. De muzee nici nu mai vorbesc”, a spus acesta.

Teatrul „care împarte clădirea cu Opera” / Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

„Cred în dezvoltarea pe termen lung a orașului”

Altcineva a răspuns într-o notă puțin mai pozitivă. Un internaut care a locuit în diverse orașe din Europa a făcut o comparație interesantă. El susține că „depinde de noi să cum alegem să ne petrecem timpul într-un oraș” și spune că crede în dezvoltarea pe termen lung a Clujului:

„Mă intreb deseori același lucru. M-am mutat doar de un an aici și motivele principale au fost:

- Familia si prietenii

- Taxe mult mai mici decât în afara Ro (pentru firme)

- Maramureșul e frumos doar de mers în vizită (locul natal)

Am locuit long-term (n.red. - pe termen lung) în câteva orașe: 3 în România, 2 în Regatul Unit și unul în Germania și pot să compar. În afara industriei în care profesez (aproape inexistentă în România), nu pot să zic că îmi lipsește mare lucru la Cluj.

1. Este destul de sigur.

2. Traficul îl regăsești în orice oraș mare.

3. Aeroportul are destule conexiuni cu restul Europei.

4. Restaurante/mâncare bună.

5. Cred în dezvoltarea long-term a orașului.

6. Ești în țara ta și nimeni nu te trateaza diferit pentru că ești român.

7. Clima.

Clujul, un oraș în dezvoltare? / Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Totuși, oare de ce avem nevoie cu adevarat? Am impresia că ne dorim mereu să avem toate utilitățile, dar după tot programul zilnic nu ne mai rămâne prea mult timp să profităm de toate, fie că suntem în Dubai, Cluj sau Londra; depinde de noi cum alegem să ne petrecem timpul într-un oraș și să vne bucurăm de ceea ce oferă”, a argumentat al doilea comentator.

Nu există alternativă mai bună

Cineva a mai punctat că dacă te-ai stabilit la Cluj e destul de „greu să găsești motive să te muți”, după ce a făcut o comparație cu București, orașe similare din România, orașe mici din România și orașe din străinătate:

„Am avut și eu părerea asta. Apoi m-am gandit la opțiuni. Bucuresti e la ani lumina la oportunități de carieră și lucruri de făcut, dar și de 100 de ori mai aglomerat, haotic și murdar. Orașe similare gen Brașov, Oradea sunt cu mult sub Cluj la joburi și lucruri de făcut. În orașul natal (sub 100k), deși e drăguț și se trăiește liniștit, calitatea oamenilor e la pământ și oportunități 0. Salarii cu 60% mai mici ca în Cluj.

În străinătate m-am săturat să îi aud pe alții cum se bat în piept că pleacă, fără să înțeleagă ce sacrificii implică. Renunți la tot ce ai și accepți că vei fi outsider (n.red. - străin) toată viața și riști să ajungi într-o situație gen Cluj (cu salarii mai mari, dar și chirii oribile), dar cu mai multă crimă pe stradă. Deci all in all, dacă ți-ai făcut aici o viața și o duci ok cu cariera, e destul de greu să găsești motive să te muți”, a spus acesta.

Comparația cu Bucureștiul apare destul de des, atât în secțiunea de comentarii a acestei postări, cât și în alte discuții privind calitatea vieții din Cluj-Napoca.

Clujul, un loc bun în care să-ți crești copiii? Fotografie făcută în Parcul Ștefan cel Mare / Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Un internaut a punctat că „nu există alternativă mai bună” decât Clujul în România și a spus că este un loc bun în care să-ți crești copiii.

„Pentru că pur și simplu nu există alternativă mai bună în România pentru categoria mea de vârstă, în afară de București. E trist, dar relaxant în același timp. Nu există presiune să mă mut pentru că nu vreau nici în Bucuresti, nici în afara țării și chiar nu este ceva mai bun în România. Exista entertainment, cultură, evenimente, concerte, expoziții, restaurante bune, tineri, etc. Singurele downside-uri (n.red-dezavantaje) sunt chiriile și traficul, în rest chiar e țiplă. Zic asta ca și proaspăt mutat din Târgu Mureș unde e sinistru de-a dreptul. Brașovul e frumos, dar tot nu are așa deschidere ca și Clujul. Iași-ul și Timișoara parcă sunt prea departe și ușor izolate de restul țării și în rest chiar bate vântul cam peste tot. E bine și pentru copii să creascp în Cluj. Există multe cluburi sportive, multe chestii orientate spre copii. Mi se pare că dacă îți crești copilul altundeva în țară îl privezi de multe oportunități”, a spus altcineva.

