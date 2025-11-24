Plățile din pensiile de la Pilonul 2, record de peste 400 milioane de lei pe lună după introducerea CASS de 10%

Plățile din pensiile private Pilon II au ajuns la un nivel record de 403,7 milioane de lei, în septembrie, după introducerea CASS de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei.

Creșterea plăților pentru Pilonul II este una semnificativă: astfel, în septembrie, acestea au ajuns la un nivel record de 403,7 milioane de lei pe lună, în creștere de la 271,9 milioane de lei în august, notează Digi24.ro

Datele analizate arată o accelerare puternică a retragerilor din Pilonul II în ultimele luni.

Dacă în prima jumătate a anului plățile lunare se situau la aproximativ 140-150 de milioane de lei, în august acestea au ajuns la 271,9 milioane de lei, iar în septembrie la 403,7 milioane de lei.

În doar trei luni, suma totală plătită participanților din Pilonul II a ajuns la 943 de milioane de lei, depășind totalul de 861 de milioane de lei achitat în primele șase luni ale anului, notează sursa citată.

Din august 2025, asupra pensiilor private, inclusiv cele din Pilonul II, se aplică o CASS de 10% pentru partea de venit care depășește pragul de 3.000 de lei.

