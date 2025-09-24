Retrageri masive a banilor din pensii private înainte de introducerea taxei CASS: plăți în creștere de peste 70% într-o singură lună

În iulie 2025 au fost efectuate plăți record din Pilonul II și III înainte de introducerea taxei CASS. Astfel, plățile din fondurile de pensii private au crescut cu peste 70%.

Conform măsurilor fiscale adoptate de Guvern, de la 1 august 2025, persoanele cu pensii peste 3.000 de lei plătesc contribuția la Sănătate.

Înainte de a intra în vigoare noile modificări, fondurile de pensii au efectuat plăți de aproape 293 milioane lei, fiind vorba de cel mai ridicat nivel lunar din istoria sistemului, notează Economedia.ro

Plățile efectuate din sistemul de pensii private – Pilonul II (obligatoriu) și Pilonul III (facultativ) – au înregistrat un salt spectaculos în iulie 2025, ultima lună înainte de introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la pensiile mai mari de 3.000 lei.

În total, fondurile de pensii au efectuat plăți de aproape 293 milioane lei în iulie, față de circa 170 milioane lei în luna anterioară, notează sursa citată.

În iulie, Pilonul II a plătit - 267,4 milioane lei către 8.654 de beneficiari, în creștere față de 155,3 milioane lei către 5.660 beneficiari în iunie.

Pensiile private facultative au înregistrat de asemenea un vârf istoric: 25,3 milioane lei, pentru 1.880 de beneficiari, față de 14,8 milioane lei pentru 1.173 beneficiari în iunie.

Explozia plăților vine pe fondul deciziei Guvernului de a introduce din august 2025 contribuție la sănătate (CASS) pe pensiile mai mari de 3.000 de lei, aspect ce reduce sumele nete încasate.

Guvernul a estimat că va încasa în plus din această măsură 1,3 miliarde lei în 2025 și 4,1 miliarde lei în 2026.

De altfel, în urma modificărilor fiscale introduse de Guvern, valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plățile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

