Proiectul privind pensiile private, dezbătut în Senat. Bolnavii oncologici pot solicita retragerea integrală a sumei, printr-o singură plată.

Bolnavii oncologici pot primi, la cerere, toți banii din Pilonul II de pensii. Altfel, conform proiectului admis de Senat, oamenii vor putea retrage maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani.

Persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi inițial doar 30% din sumă iar plata pentru restul banilor va fi eșalonată pe opt ani.

În același timp, Senatul a admis o serie de amendamente la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin care bolnavii oncologici vor putea beneficia de o plată unică.

Bolnavul cu afecțiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a decis, luni, Comisia de buget-finanțe a Senatului, prin adoptarea unui raport cu amendamente admise la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, transmite Agerpres.ro

De altfel, în comisie au avut loc dezbateri aprinse la amendamentul care prevede ca de aceeași facilitate precum bolnavul oncologic să beneficieze și persoanele cu afecțiuni cronice debilitante și/sau consumptive, din categoria afecțiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolilor rare, infecțiilor cu virusuri hepatice, infecției HIV, TBC, precum și categoria bolnavilor cu comorbidități.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepții pentru fonduri mici sau circumstanțe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepția devine o regulă”, a afirmat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Dan Armeanu, la prima dezbatere asupra acestui proiect, de săptămâna trecută, din Comisia senatorială de buget.

Președintele Comisiei pentru muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat, la dezbaterile de luni din comisie, că pentru amendamentul în favoarea bolnavilor oncologici s-a luat în considerare speranța de viață mai scăzută a acestora.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private și raportul comun al Comisiilor de buget și de muncă vor intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, ca prim for legislativ sesizat.

Rectificarea bugetară, pe masa guvernanților

În plus, în urma ședinței coaliției de guvernare pe tema rectificării bugetare, s-a convenit ca proiectul să fie adoptat de Guvern miercuri sau joi, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului Nadina Ioana Dogioiu.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat anterior că prin rectificarea bugetară sunt acoperite în integralitate nevoile esenţiale. Astfel, proiectul vizaează acoperirea cheltuielilor cu pensiile, salariile și asistenţa social, fiind vorba de circa 10 miliarde de lei.

