Schimbări majore la Pilonul II de Pensii: românii nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare

Guvernul pregătește schimbări majore în cazul pensiilor private. Astfel, românii nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci se vor face plăți lunare, în cuantum de maximum 25% din sumă. În plus, veniturile din pensiile private vor fi impozitate.

Schimbări majore la Pilonul II de Pensii: românii nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare|Foto: Eliza Lucaciu - monitorulcj.ro

Sistemul privat de pensii va fi de asemenea afectat de măsurile fiscale.

Guvernul Bolojan va dezbate spre adoptare, în ședința de vineri, proiectul de lege privind plata pensiilor private, care aduce schimbări semnificative la Pilonul II de Pensii.

Schimbări majore la Pilonul II de Pensii: oamenii nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare

Potrivit proiectului aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, românii care au acumulat bani în conturile de pensii private nu vor mai putea retrage toți banii o singură dată, ci se vor face plăți lunare, egale cu indemnizația socială pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

România a implementat sistemul de pensii private, începând cu anul 2005, după modelul Băncii Mondiale.

Modificările făcute de Guvernul Bolojan la sistemul privat de pensii este motivat prin „sumele tot mai mari acumulate în conturile individuale ale participanților și pe care aceștia le solicită ca plată unică sau eșalonată, perspectiva și situația demografică”, potrivit proiectului de lege publicat de Guvern.

Astfel, pentru a permite funcționarea sistemului de pensii, plata pensiilor private va fi eșalonată lunar la sume mici.

Fonduri de plată a pensiilor private

Guvernul introdice două tipuri de fonduri de plată a pensiilor private:

Fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată – aceste fonduri vor funcționa pe bază de conturi individuale și vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp, respectiv până la rambursarea întregului activ personal deținut de către membrul fondului de plată, inclusiv a rezultatului investițional aferent, diminuat cu comisioanele legale. Astfel, pensiile de tip retragere programată prezintă garanția rambursării cel puțin a activului cu care membrul fondului de plată a contribuit inițial la fond, la momentul semnării contractului de plată.

Sursa foto: sgg.gov.ro

Pensia lunară, stabilită conform contractului de plată, este plătită către membru, iar în cazul decesului membrului, moștenitorii acestuia au dreptul la plata unică a contravalorii activului rămas în contul membrului decedat.

Valoarea pensiei lunare de tip retragere programată va avea o valoare fixă, egală cu valoarea indemnizației sociale pentru pensionari din sistemul public de pensii, cu excepția ultimei plăți lunare, care va fi o plată reziduală. Valoarea pensiei private lunare se actualizează anual de către furnizor, conform valorii indemnizației sociale pentru pensionari, așa cum este stabilită pentru sistemul public de pensii în anul respectiv. Pensia privată va putea depăși valoarea anterior menționată, doar în cazul membrilor al căror activ nu ar putea fi plătit integral în termen de 10 ani.

Fonduri de plată a pensiilor viagere – acest tip de fond va oferi pensii care se vor plăti pe întreaga durată de viață a membrului sau a supraviețuitorului, în cazul pensiei viagere cu componentă de supraviețuitor.

Valoarea pensiei oferite de fondul de plată a pensiilor viagere va fi stabilită pentru fiecare membru pe baza activului de care acesta dispune pentru obținerea unei pensii private, și se va calcula prin metode actuariale.

În mod similar cu practicile existente în alte state ale Uniunii Europene, este posibilă încasarea de către membrul unui fond de plată a unei părți din activul acumulat. Această plată este de maximum 25% din valoarea activului personal și se poate realiza doar după obținerea calității de membru al unui fond de plată a pensiilor de tip retragere programată sau viagere. Această opțiune se exercită la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică, acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.

Astfel, potrivit proiectului pregătit spre adoptare de Guvernul Bolojan, românii vor avea opțiunea de retrageri programate sau posibilitatea de a încasa o pensie lunară pe întreaga durată a vieții (pensie viageră), însă este eliminată posibilitatea retragerii sumei integrale din Pilonul II de Pensii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: