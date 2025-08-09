Reforma pensiilor private, amânată pentru consultări suplimentare. Proiectul limita dreptul românilor de a-și retrage toți banii.

Reforma pensiilor private, pregătită de Guvernul Bolojan, a fost amânată pentru consultări suplimentare.

Proiectul care viza schimbări majore în cazul pensiilor private, astfel încât limita dreptul românilor de a retrage toți banii odată și prevedea plăți lunare, în cuantum de 25% din sumă, a fost amânat de Guvern.

Guvernul a dezbătut în primă lectură, vineri, actul normativ și a decis să amâne pentru „o săptămână, două” adoptarea legii privind pensiile private, notează Antena3.ro

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de guvern, iar acesta prevede două forme de extracție de plată: respectiv pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.

Conform proiectului propus de Guvernul Bolojan, românii care au acumulat bani în conturile de pensii private nu vor mai putea retrage toți banii o singură dată, ci se vor face plăți lunare, egale cu indemnizația socială pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

România a implementat sistemul de pensii private, începând cu anul 2005, după modelul Băncii Mondiale.

Modificările făcute de Guvernul Bolojan la sistemul privat de pensii este motivat prin „sumele tot mai mari acumulate în conturile individuale ale participanților și pe care aceștia le solicită ca plată unică sau eșalonată, perspectiva și situația demografică”, potrivit proiectului de lege publicat de Guvern.

Astfel, pentru a permite funcționarea sistemului de pensii, plata pensiilor private va fi eșalonată lunar la sume mici.

