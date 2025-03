Până la cer și înapoi! 5 ani de speranță cu Asociația Blondie.

În urmă cu 5 ani, lumea întreagă se oprea în fața unui inamic nevăzut. Omenirea închidea uși, suspenda planuri, iar cerul devenea un loc pustiu. Atunci, Asociația Blondie a ales să deschidă o fereastră spre speranță. A urcat pentru prima dată la bordul unui avion nu pentru că voia să zboare, ci pentru că trebuia să salveze o viață.

În urmă cu exact cinci ani, în plină pandemie, când lumea întreagă se închidea în izolare, Asociația Blondie își lua avânt spre cer pentru prima dată. Nu au numit acel moment „zborul nr. 1”, pentru că nu își imaginau că va urma și un al doilea.

Era doar o încercare de a duce speranța acolo unde părea imposibil. Însă, din acel moment, fiecare decolare a însemnat o nouă șansă la viață pentru cei mai fragili dintre noi.

Astăzi, la 5 ani distanță, bilanțul este unul impresionant: 263 de zboruri medicale și de fiecare dată același răspuns hotărât – DA! DA pentru copiii care aveau nevoie de tratamente inaccesibile în țară. DA pentru părinții care au văzut în aceste zboruri ultima speranță. DA pentru viață, până la cer și înapoi!

„Acum fix 5 ani, când lumea se salva în izolare, am zburat prima dată. Nici măcar nu am numit asta - zborul nr. 1. Pentru că în mintea noastră nu exista și zborul nr. 2. Credeam că facem asta doar pentru că pandemia a pus avioanele pe sol și a lăsat cerul gol. După 5 ani am ajuns la 263 de zboruri medicale. Și de fiecare dată, am spus - DA! Pentru cea mai fragilă ființă, de fiecare dată, DA! PÂNĂ LA CER ȘI ÎNAPOI!”, au transmis cei de la Asociația Blondie.

Zborurile medicale organizate de Asociația Blondie au devenit un simbol al speranței pentru familiile care se confruntă cu diagnostice grave și cu nevoia urgentă de tratament în afara țării. Cu sprijinul voluntarilor, medicilor, piloților și tuturor celor care cred în această misiune, fiecare decolare aduce o nouă șansă.

Cu ocazia aniversării, Asociația Blondie își reafirmă angajamentul de a fi alături de cei mai vulnerabili și de a continua să zboare pentru viață. În același timp, face un apel la solidaritate, pentru că fiecare contribuție, fiecare sprijin contează și poate însemna o nouă viață salvată.

Poți sprijini activitatea Asociației Blondie donând orice sumă în lei sau euro în conturile:

Banca Transilvania:

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Euro: RO54BTRLEURCRT0661288301

Ron: RO07BTRLRONCRT0661288301

CUI: 40914732

PayPal: https://www.paypal.me/asociatiablondie

Crypto moneda eGld: erd1wc5us6qsagxzagt436zdhu76rhtf3n8cfa8gzsnz2f89zvk70d3sgmkg6a (Herotag: @asociatiablondie)

