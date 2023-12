Un vis devenit realitate! Asociația Blondie cumpără un AVION, ca să transporte copiii grav bolnavi la tratamente în străinătate.

Ce nu reușește să facă statul român, face o asociație! Blondie a reușit să strângă 100.000 de euro într-o noapte pentru a-și cumpăra propriul avion, cu care va transporta în continuare copiii grav bolnavi din România la tratamente în străinătate.

Asociația Blondie a reușit să strângă suficienți bani ca să-și cumpere un avion / Sursă foto: Asociația Blondie - Facebook

După eforturi continue timp de 3 ani și jumătate, Asociația Blondie a reușit să strângă suma necesară pentru a cumpăra un avion. Până acum, cei de la Blondie transportau copiii grav bolnavi din România la clinici în străinătate cu ajutorul companiei de stat Tarom.

Însă, de acum, Blondie va avea propriul avion! Suma de peste 100.000 de euro a fost strânsă în cadrul unui concert caritabil la Sala Palatului:

„Am visat la momentul ăsta 3 ani și jumătate. Și în timpul în care am visat, am continuat să zburăm indiferent cât de mare a fost greul atunci. Am zburat în pandemie, am zburat iarna, am zburat vara, am zburat cu persoane refugiate și am zburat când războiul era la frontieră, am zburat de două ori într-o zi și de 6 ori într-o săptămână, am zburat pe zăpadă și pe soare, am zburat cu 5 copii bolnavi la bord sau cu unul singur. Totul pentru că de fiecare dată viața cuiva - nou-născut, copil sau adult a depins de asta: de zborul pregătit medical care să îi ducă în siguranță la clinica din afara țării pentru că boala de care sufereau nu putea fi tratată în țara. Distanța parcursă în 176 de zboruri medicale Blondie e mai lungă decat distanța de la Pămant la Luna. Și nu am spus niciodată - NU. Am transportat peste 600 de copii cu afecțiuni grave - cei mai mulți dintre ei nu împlinisera vârsta de 1 an. Până la Cer și înapoi.

După concertul fantastic de aseară organizat de @radiomagicfm cu Sala Palatului pe SOLD OUT, unde am strâns peste 100.000 euro putem anunța că împreună cu voi, visul nostru frumos se întâmplă: România, LUĂM UN AVION! Dacă nu ați fost aseară la Sala Palatului, imaginile spun totul despre minunea care s-a întâmplat atât pe scenă cât și în public”, a transmis Asociația Blondie.

Asociația Blondie face minuni acolo unde sistemul medical din România se dovedește depășit de situație. Viețile copiilor cu malformații cardiace grave depind de zborurile plătite din donații, care îi duc la clinici din afara țării, singura lor șansă de supraviețuire.

Viața copiilor români cu inimile bolnave stă de cele mai multe ori în mâinile medicilor din străinătate. Însă, cu toate că statul român decontează tratamentul în clinicile din afara țării, prin formularul E112, costul transportului până acolo trebuie suportat de pacient.

Acești copii nu pot să fie transportați cu avioanele de linie. Mulți dintre ei se află într-o stare gravă și depind de aparatura medicală de la Terapie Intensivă. Așadar, Asociația Blondie, înființată de Adelina Toncean, alături de câțiva medici inimoși, se asigură că acești copii ajung să beneficieze de tratamentele de care au atât de mare nevoie pentru a supraviețui.

Iar pentru că statul român nu are o ambulanță aeriană, Asociația Blondie închiriază avioane pentru a-i putea transporta pe acești copii, zboruri care ajung la sume de zeci de mii de euro, bani strânși de fiecare dată din donații.

Însă, de acum, Asociația Blondie nu va mai fi nevoită să închirieze avioane, ci va avea propriul avion roz, care va sta la dispoziția copiilor bolnavi!

