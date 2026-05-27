Pneumologii trag un semnal de alarmă, România are prea puține programe pentru bolile respiratorii!

Medicii pneumologi avertizează că bolile respiratorii cronice sunt grav subdiagnosticate în România, iar lipsa programelor naționale de prevenție și screening contribuie la creșterea numărului de cazuri severe.

Specialiștii cer investiții urgente în diagnostic precoce și acces mai facil la spirometrii.

Președintele Societății Române de Pneumologie, Florin Mihălțan, susține că bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) rămâne una dintre cele mai grave probleme medicale la nivel mondial. Potrivit acestuia, BPOC-ul este a treia cauză de deces la nivel global și continuă să afecteze tot mai mulți pacienți din România, în special din cauza diagnosticării tardive, conform radiocluj.ro.

Bolile respiratorii provoacă mii de decese în fiecare an

„BPOC-ul, în primele 10 boli inducătoare de deces, este pe locul 3 şi rezistă pe locul 3 de foarte mult timp”, a declarat Florin Mihălțan.

Medicii avertizează că fumatul, poluarea și lipsa spirometriilor în cabinetele medicilor de familie contribuie la agravarea situației.

Pneumologii cer programe naționale și extinderea screeningului

Specialiștii atrag atenția că astmul sever și alte boli respiratorii cronice afectează tot mai mulți români, iar jumătate dintre pacienții cu astm sever nu sunt ținuți sub control prin tratament. În plus, îmbătrânirea populației ar putea duce la o creștere și mai mare a numărului de pacienți cu afecțiuni pulmonare în următorii ani.

Potrivit datelor prezentate de pneumologi, bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România și generează costuri de aproape un miliard de euro pentru sistemul sanitar. Medicii cer acum extinderea programelor de prevenție, acces mai mare la investigații și campanii antifumat mai eficiente la nivel național.

