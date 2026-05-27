Primul jucător transferat de la CFR la Rapid după plecarea lui Pancu în Giulești!

Daniel Pancu (48 de ani) se va despărți curând de CFR Cluj și va semna un contract cu Rapid.

Sheriff Sinyan nu va continua la CFR și în sezonul viitor / Foto: monitorulcj.ro

După mai multe săptămâni în care s-a contrat de la distanță cu șefii echipei, Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj în această vară și va semna cu Rapid.

Finanțatorul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, a dezvăluit că negocierile cu antrenorul sunt aproape încheiate iar Pancu va fi noul tehnician la Rapidului.

Pancu nu va merge singur în Giulești. Potrivit ultimelor zvonuri, ar vrea să-l ia cu el și pe fundașul central Sheriff Sinyan.

Stoperul își încheie contractul cu ardelenii în această vară și nu este dispus să își prelungească înțelegerea. Fotbalistul originar din Gambia este curtat în paralel și de „U” Cluj, acolo unde activează Răzvan Zamfir, scouter care a făcut trecerea de la CFR la Universitatea.

