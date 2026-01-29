Spitalul de Pneumoftiziologie Cluj, dotat cu aparatură medicală de 1 milion de euro

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj a fost dotat cu echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, în valoare de 1 milion de euro.

Set videobronhoscopie (stânga) și termostat pentru hemoculturi (dreapta), printre noile dotări de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj | Foto: Consiliul Județan Cluj

Consiliul Județean (CJ) Cluj a finalizat cu succes proiectul cu finanțare europeană ce a vizat „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Daniello»”.

Astfel, prin intermediul acestui proiect, Spitalul de Pneumoftiziologie din Cluj a fost dotat cu aparatură medicală în valoare de aproximativ un milion de euro.

„Este o nouă dovadă a preocupării noastre constante pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite clujenilor. Cu ajutorul fondurilor europene atrase am dotat acest bastion al luptei împotriva tuberculozei și a altor afecțiuni pulmonare grave cu echipamentele necesare derulării activității în condiții de maximă siguranță”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean, joi, 29 ianuarie 2026.

Prin intermediul proiectului au fost achiziționate 21 de tipuri de echipamente medicale și produse. Dintre dotările de care beneficiază unitatea sanitară aflată în subordinea forului administrativ județean pot fi amintite:

sistemul de spectrometrie de masă MALDI-TOF pentru identificarea microorganismelor/fenotipurilor de rezistență

seturile de videobronhoscopie

sistemele de purificare și dezinfectare a aerului în încăperi

incubatorul pentru microbiologie, microscopul optic, sistemele de spălare și dezinfecție a fibroscoapelor

sistemele UV pentru testarea dezinfecției mâinilor și a suprafețelor

termostatul pentru hemoculturi

nebulizatoarele

seturile de măsurare a diurezei și clanțele antibacteriene.

Valoarea totală a proiectului european „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello” derulat de Consiliul Județean Cluj și finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență a fost de 4.962.144,11 lei, cu TVA inclus, din care:

3.506.905 lei, fără TVA, valoarea eligibilă din PNRR

666.312 lei valoarea TVA eligibil aferent PNRR

788.927,11 lei, cu TVA inclus, valoare contribuție proprie

