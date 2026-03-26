Tuberculoza, depistată GRATUIT la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca. Alin Tișe: „Prevenția, mai ieftină decât vindecarea”.

Tuberculoza este o boală care poate să fie vindecată dacă e depistată la timp și tratamentul este corespunzător.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, prin Dispensarul TBC, a organizat, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, o sesiune de depistare activă și educație sanitară privind tuberculoza.

Această inițiativă a vizat categorii sociale defavorizate, respectiv persoane asistate social din Centrul social de urgență Cluj-Napoca și membri ai comunității din zona Pata Rât.

„E îmbucurător faptul că oamenii au fost receptivi și au ales să profite de această oportunitate, recurgând la aceste servicii care le-au fost puse la dispoziție în mod gratuit. Prevenția e mai ușoară și mai ieftină decât vindecarea unei boli, astfel că încurajăm clujenii, o dată în plus, să pună sănătatea pe primul plan”, a spus președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat într-un comunicat al forului județean.

În cadrul acțiunii au fost examinate în mod gratuit 41 de persoane.

Specialiștii centrului de excelență în bolile pulmonare au efectuat:

consulturi

radiografii pulmonare

examene bacteriologice în cazuri selectate

De asemenea, au oferit informații despre simptomele tuberculozei, modalitatea de transmitere a bolii, importanța prevenției și a prezentării precoce la medic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

