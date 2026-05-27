Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu: „Spitalul Regional va aduce mii de locuri de muncă la Florești!”

Spitalul Regional de Urgență va transforma zona într-un important pol economic și medical pentru întreaga regiune, generând mii de locuri de muncă.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, susține că viitorul Spital Regional de Urgență va transforma zona într-un important pol economic și medical pentru întreaga regiune.

Edilul a declarat, într-un interviu acordat pentru Cluj 1, că doar în sistemul medical vor exista aproximativ 3.000 de locuri de muncă odată cu deschiderea Spitalului Regional de Urgență.

„Plus imens aduce acest Spital Regional de Urgență și sunt 3.000 de locuri doar în sistemul medical. Aceste 3.000 de locuri de muncă nu includ și ceea ce se întâmplă pe orizontală”, a declarat Bogdan Pivariu.

Potrivit acestuia, în jurul spitalului vor apărea numeroase afaceri și servicii conexe, care vor transforma zona într-un adevărat centru de dezvoltare economică.

Spitalul Regional va transforma Floreștiul într-un pol economic

Primarul din Florești spune că noul spital va atrage investiții și business-uri care își vor desfășura activitatea în apropierea unității medicale. „Aici sunt o mulțime de business-uri care vor avea polul, ca să zic, sau epicentru, în acest Spital Regional de Urgență”, a mai spus edilul.

Spitalul Regional de Urgență (SRU) Cluj/Foto: Spital Regional de Urgență Cluj, imagine randată/Foto: ANDIS

Bogdan Pivariu a subliniat și importanța accesului rapid la servicii medicale pentru locuitorii din Florești și din întreaga regiune. „Să ai un Spital Regional de Urgență, să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de serviciile oferite acolo, dar în caz de nevoie este chiar lângă tine. Sigur, el va deservi întreaga regiune”, a afirmat primarul.

