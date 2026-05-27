Vreme perfectă de vară la Cluj-Napoca! Temperaturile urcă astăzi până la 29 de grade.

Clujenii au parte miercuri de o zi autentică de vară, cu cer senin și temperaturi ridicate pe tot parcursul zilei.

Tot mai cald la Cluj! | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca

Potrivit prognozei meteo, maxima zilei va ajunge la 29 de grade Celsius, în timp ce dimineața a început cu aproximativ 17 grade.

Nu sunt anunțate precipitații, iar vântul va sufla slab, cu aproximativ 8 km/h. Umiditatea se menține la un nivel moderat, de 67%, ceea ce va face ca temperaturile ridicate să fie resimțite și mai intens în orele după-amiezii.

După o dimineață răcoroasă, valorile termice vor crește rapid, iar în jurul prânzului și al după-amiezii se vor înregistra între 28 și 29 de grade Celsius. Seara, vremea va rămâne plăcută, cu temperaturi de peste 20 de grade.

Meteorologii anunță că vremea se va menține predominant frumoasă și în următoarele zile, însă de săptămâna viitoare sunt posibile ploi și instabilitate atmosferică în zona Clujului.

