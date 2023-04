Primul spital regional ar putea fi funcțional în 2027. Nu va fi cel din Cluj, în ciuda promisiunilor!

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, dădea asigurări că până în 2027 toate cele trei spitale regionale de urgență vor fi gata. La o lună distanță, și-a schimbat complet discursul.

Construcția Spitalului Regional din Iași ar urma să înceapă cel târziu în luna septembrie, acesta fiind cel mai avansat din cele 3 spitale regionale, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Prima News. Rafila mai susține că are „elemente clare” că cele 3 spitale regionale se vor face.

La o lună de când declara că toate cele 3 spitale ar urma să fie funcționale în 2027, Rafila spune însă că „aş fi foarte mulţumit dacă am vedea măcar un spital care să fie complet funcţional, iar celelalte două în fază finală, avansată de execuţie”.

Întrebat dacă în 2027 vor fi gata cele trei spitale regionale, Alexandru Rafila a răspuns: „Aş fi foarte mulţumit dacă am vedea măcar un spital care să fie complet funcţional, iar celelalte două în fază finală, avansată de execuţie. După cum merg lucrurile, cred că Iaşiul va fi primul spital finalizat. Dacă lucrurile sunt foarte avansate din punctul de vedere al construcţiei şi al dotării, nu am nicio îndoială că aceste spitale vor deveni funcţionale în 2027 sau cu un mic decalaj de câteva luni de la data stabilită iniţial. Important este să fie ridicate, dotate şi să existe deja un plan privind resursa umană care să lucreze în aceste spitale”.

Declarațiile se schimbă după cum bate vântul

În urmă cu o lună, ministrul Sănătății afirma că toate cele 3 spitale regionale ar urma să fie funcționale până la finalul anului 2027, iar, în paralel, Ministerul Sănătății ar urma să lucreze la o strategie de resurse umane pentru aceste spitale: „Ne dorim să avem cât mai rapid, dacă se poate exact cum a fost planificat, până la finalul lui 2027, cele 3 spitale funcţionale şi, în paralel, să lucrăm şi pentru o politică de resurse umane care să asigure toate resursele umane necesare acestor spitale, pentru că altfel, în mod evident, nu facem construcţii de dragul construcţiilor, ci construcţii şi dotări medicale pentru pacienţii din România.”

Rafial susține că, „de data aceasta”, are „elemente clare” că spitalele regionale „se vor face”: „Întotdeauna am avut un optimism rezervat când discut despre mari investiţii. De data aceasta am elemente clare, reale că toate cele trei spitale regionale se vor face. Noi nu putem să începem să săpăm înainte să avem un proiect decât dacă ne referim la altceva, nu la mari investiţii. Trebuie să înţeleagă toată lumea că anul care s-a scurs de când am venit la Ministerul Sănătăţii s-a scurs cu folos şi proiectul tehnic al acestui spital din Iaşi este finalizat în momentul de faţă. Trebuie făcut un proiect tehnic, care e un proiect complex, nu înseamnă doar o clădire, înseamnă foarte multe alte lucruri care înseamnă racordări la reţelele de utilităţi, înseamnă modul în care diverse echipamente vor fi integrate în structura acestui spital.”

Construcția celor 3 spitale regionale ar fi trebuit să înceapă în 2017

Spitalul Regional Iași a ajuns la etapa de licitație: „Cel mai târziu, din punctul nostru de vedere, am discutat de curând cu colegii care se ocupă de acest proiect, va fi în luna septembrie, atunci va începe execuţia propriu-zisă, cu menţiunea că, dacă nu vor exista contestaţii, acest lucru ar putea să fie devansat. Cel mai târziu în luna septembrie încep lucrările efective la spitalul din Iaşi, care este cel mai avansat”, a explicat Rafila.

Comisii și comitete la Cluj

Alexandru Rafila a vorbit şi despre resursa umană necesară pentru spitalele regionale.

„Am făcut un soi de comitet operativ care include reprezentantul primăriei localităţii, Consiliul Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, cât şi toate chestiunile care ţin de emiterea de autorizaţii şi care fac posibilă construcţia spitalului, să se facă împreună cu autorităţile locale, de la nivelul localităţii sau de la nivelul judeţului. La Cluj avem o astfel de echipă. Acolo este implicată Primăria Floreşti pentru că spitalul se face practic într-o localitate satelit a municipiului Cluj-Napoca. La acest grup tehnic vom adăuga şi universităţile de medicină şi farmacie, pentru că atât în Iaşi, cât şi în Cluj şi în Craiova există universităţi de medicină şi farmacie pentru ca această corelare să ţină pasul şi cu nevoia de resursa umană.”

Construcția celor 3 spitale regionale - Iași, Cluj și Craiova - ar fi trebuit să înceapă inițial în anul 2017.

