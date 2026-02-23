Rata de vaccinare, scăzută din cauza dezinformării. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: „Multe opinii personale fără fundament medical”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a transmis că situația vaccinări rămâne problematică în România, în special din cauza dezinformării.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, îngrijorat în legătură cu rata vaccinării | Foto: DepositPhotos.com

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția, luni, 23 februarie 2026, că rata de vaccinare rămâne „problematică” în România și subliniază că, deși au fost implementate diverse programe, precum cel pilot de vaccinare în farmacii, situația nu s-a îmbunătățit semnificativ.

Ministrul Sănătății, despre vaccinare: Dezinformarea, principala problemă

Ministrul Sănătății a participat luni, online, la dezbaterea „Health Forum I: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare” dedicată prevenției ca pilon strategic al sistemului de sănătate.



Potrivit lui Rogobete, problema vaccinării nu ține doar de aspecte administrative, ci în mare parte de dezinformarea medicală din spațiul public. El și-a exprimat îngrijorarea față de proliferarea unor mesaje false pe rețelele de socializare, care descurajează vaccinarea și promovează opinii fără fundament medical.



El a reamintit că România se află pe primul loc în Europa la mortalitatea infantilă cauzată de rujeolă.

„Semnalul de alarmă este tras de mult, încă de pe vremea când domnul ministru Rafila discuta despre vaccinare și cifrele arătau rău. Nu s-au îmbunătățit foarte mult, din păcate, deși au apărut tot felul de programe specifice pentru vaccinare. De exemplu, programul-pilot început cu vaccinarea din farmacii, care apoi se extinde. (...) Cred că, pe lângă zona administrativă, unde sigur putem veni cu tot felul de modificări și cu tot felul de programe pentru medicii de familie în special și nu doar, ține mult de ceea ce se întâmplă în spațiul public. Mă îngrijorează foarte mult această dezinformare medicală care circulă și care este la cote alarmante pe rețelele de socializare. (...) Suntem pe primul loc în Europa totuși la numărul de copii morți de rujeolă și, în continuare, pe rețelele de socializare - și am cerut la instituțiile abilitate un astfel de raport care arată destul de rău - există tot mai multe mesaje de acest gen prin care nu este de fapt încurajată vaccinarea”, a explicat ministrul Sănătății.



Potrivit acestuia, pe rețele de socializare sunt exprimate tot felul de opinii „mai degrabă personale”, care nu au fundament medical, prin care oamenii sunt descurajați să se vaccineze.

În opinia ministrului, o soluție esențială o reprezintă intensificarea campaniilor de informare realizate de profesioniști din domeniul sănătății, pentru a construi încrederea în vaccinare.

El a subliniat și importanța relației medic - pacient, care trebuie consolidată prin comunicare corectă și continuă.

„Ce ar trebui noi să facem ar fi să informăm mai mult, mai corect, mai accelerat, mai agresiv, pentru că dezinformarea poate fi combătută doar cu o informare completă, corectă, continuă în această situație. (...) Mă bazez mult pe profesioniștii din sănătate care intră în contact direct cu pacienții, cu aparținătorii și acolo de fapt cred că ar trebui să se facă schimbul de informații cel mai corect, cel mai adecvat pentru că e relația medic - pacient care are un oarecare grad de încredere”, a arătat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat, referitor la vaccinul împotriva HPV, planuri de extindere a imunizării în farmacii, considerând că acest model, deja implementat în alte țări europene, poate fi adaptat și în România.

Conform acestuia, vaccinarea pentru COVID trebuie delimitată clar de celelalte imunizări.

„Nu are rost să ne legăm de vaccinul pentru COVID, care este discutabil. E un punct de dezbatere interminabilă în mai multe locuri, dar cred că rolul nostru este să delimităm foarte clar vaccinarea COVID de restul vaccinării pentru că nu este același lucru', a punctat Rogobete.

El a evidențiat intenția de a introduce în lista de medicamente compensate noile tehnologii farmaceutice inovatoare, inclusiv vaccinurile recente.

„Dacă discutăm despre inovație și despre ultimele vaccinuri apărute în zona asta există o discuție întreagă la Ministerul Sănătății, o să mai avem o întâlnire cu industria pentru a vedea cum putem gândi introducerea în lista de compensate a acestor noi tehnologii farmaceutice”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

Foto: DepositPhotos.com

