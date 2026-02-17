Lucrările avansează în teren la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj: infrastructură modernă pentru dezvoltarea serviciilor medicale la nivel regional

Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj, aflat într-un stadiu avansat de realizare, va oferi o infrastructură medicală modernă ce va consolida capacitatea de tratament și va contribui la dezvoltarea serviciilor medicale specializate la nivel regional.

Lucrările la sediul noului Centru de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie, situat pe strada Pasteur din Cluj-Napoca, se află în ultima etapă de realizare iar proiectul ar putea fi încheiat în primăvara – vara acestui an.

Lucările pentru realizarea noului centru medical au debutat în august 2022.

Obiectivul medical este unul de referință pentru Cluj, cu un impact regional și național.

„Prin proiectul pe care îl avem în construcție - Centrul Regional de Neurochirurgie și Patologie Cerebrovasculare - umplem un gol în primul rând în ceea ce privește tratamentul endovascular al patologiei cerebrovasculare sub raportul dotării. Suntem printre cele mai avansate proiecte de infrastructura spitalicească finanțat prin PNRR”, anunța în toamna anului trecut profesorul dr. Ștefan Florian, președintele Societății Române de Neurochirurgie.

Potrivit constructorului Erbașu, lucrările sunt în stadiu avansat de realizare:

„Lucrările se află într-un stadiu foarte avansat, conturând o infrastructură modernă ce va include săli de operație, terapie intensivă și imagistică dedicate intervențiilor de înaltă complexitate”, anunță antreprenorul român într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Proiectul este finanțat prin Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului Județean Cluj și al Ministerului Sănătății, și este realizat de Construcții Erbașu în asociere cu Cubicon Invest, Mansart Corporate și Professional Tech Construct Design.

Potrivit profesorului Ștefan Florian, noua infrastructură medicală din Cluj va oferi noi facilități pentru pacienți în urma dotărilor medicale specifice, aspecte ce vor contribui semnificativ la calitatea actului medical:

„Prin construcția nou creată creștem numărul de paturi și oferim condiții absolut decente pentru spitalizare: cele mai multe camere sunt de două paturi, avem un compartiment separat pentru mama și copilul și, de asemenea, saloane mai mari, dar nu mai mult de 4 paturi. Secția de terapie intensivă va crește de la 16 paturi cât avem în prezent la 26 în cu totul alte condiții. Vom putea crea circuite separate pentru cazurile de neuropatologie vasculară precum și pentru cazurile de neurochirurgie, dar și cazurile care, eventual, au contactat diverse infecții pe care le separăm complet de circuitul pacienților. Totodată, blocul operator va cuprinde o sală de operații hibrid, asta însemnând că putem face acolo și tratamente endovasculare”, a adăugat profesorul dr. Ștefan Florian la Congresului Societății Române de Neurochirurgie, desfășurat în septembrie 2025 la Cluj-Napoca.

În 16 august 2022, în incinta fostei Clinici de Medicina Muncii de pe strada Louis Pasteur, a avut loc predarea-primirea amplasamentului unde se va ridica construcția, între reprezentanții SCJU Cluj-Napoca și cei ai constructorului, S.C.C. Construcții Erbașu S.A.

Deși inițial finalizarea lucrărilor era programată pentru sfârșitul lui 2025 – prima parte a lui 2026, termenul final a fost decalat pentru primăvara – vara acestui an. Valoarea totală a investiției depășește 230 de milioane de lei.

