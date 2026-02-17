Jaqueline Cristian, în optimi la Dubai!

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat facil în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Dubai

Jaqueline Cristian / Foto: Jaqueline Cristian - Facebook

Jucătoarea româncă s-a calificat în faza următoare a turneului dotat cu premii totale de peste 4 milioane de dolari după ce Ella Seidel a abandonat în runda a doua, la scorul de 6-0.

Jaqueline Cristian (27 ani, 39 WTA) a fost declarată învingătoare după numai 35 de minute, cât a durat primul set, adjudecat cu 6-0, iar apoi Seidel s-a retras.

Jaqueline Cristian are acum 2-1 în meciurile directe cu Seidel (21 ani, 100 WTA), după ce românca s-a impus în 2023, în finala turneului W60 de la Zagreb, cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/0), iar Seidel a câștigat anul trecut în primul tur la Transylvania Open, cu 6-4, 6-2.

Cristian și-a asigurat un cec de 49.250 de dolari și 120 de puncte WTA, iar în optimile de finală o va înfrunta pe rusoaica Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA), deținătoarea titlului, care a beneficiat de retragerea australiencei de origine rusă Daria Kasatkina (accidentare la șold).

Jaqueline Cristian va juca marți și în optimile probei de dublu, alături de Gabriela Ruse.(Agerpres)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: