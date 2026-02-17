Exerciţiu în premieră naţională de salvare speologică, efectuat de speologi francezi şi români la Cluj: gestionare eficientă a situațiilor limită în zona carstică a Munților Apuseni

Un exerciţiu în premieră națională de salvare speologică se desfăşoară în zona carstică a Munţilor Apuseni, la Cluj, acesta fiind efectuat de speologi francezi şi români. Astfel, speologii clujeni se pregătesc pentru a gestiona eficient situațiile limită care pot apărea în mediul subteran.

O echipă de speologi francezi din cadrul Speleo Secours Isere se află în aceste zile în Cluj, în zona carstică a Munţilor Apuseni.

Colaborarea strânsă dintre speologii clujeni şi francezii de la Speleo Secours Isere, continuă, fără oprire, de câteva decenii.

La finele săptămânii trecute, francezii, împreună cu membrii Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj, instituţie de interes judeţean subordonată Consiliului Judeţean Cluj, dar şi speologi din Bihor şi Hunedoara, au desfăşurat un exerciţiu în premieră pentru salvarea speologică din România, în peştera Humpleu.

Pionierat: transmisiuni prin rocă în Humpleu

A fost, astfel, testat sistemul de comunicaţii prin rocă, fără fir, prin care salvatorii aflaţi în afara peşterii pot comunica cu salvatorii din peşteră, fără a mai fi nevoie de desfăşurarea a kilometri de cablu, aşa cum funcţionează telefonia „clasică” de peşteră, potrivit unei informări publicate marți de Consiliul Județean Cluj.

„Prin astfel de activități de pregătire și de exersare în comun a unor noi tehnici de comunicații, speologii clujeni se pregătesc pentru a gestiona eficient situațiile limită care pot apărea în mediul subteran” a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Potrivit sursei citate, sistemul francez nu necesită cabluri, ci utilizează principiul transmiterii de curent injectat prin rocă şi variaţiile câmpului magnetic al pământului, care induc, la rândul lor, curenţi electrici.

Testele vor continua în zona Humpleu|Foto: Consiliul Județean Cluj

Astfel, între terminalele situate în afara şi în interiorul peşterii (sau situate în două puncte diferite în interiorul peşterii), după ce au fost injectaţi curenţii în sol prin intermediul unor electrozi, se poate comunica cu mesaje voce.

Sistemul iniţial, numit „Nicola”, este acum la cea de-a doua generaţie, „Pimprenelle”, iar francezii lucrează deja la a treia generaţie a lui. Avantajul principal este uşurinţa şi rapiditatea de implementare. Dezavantajul constă, în principal, în influenţa factorilor morfologici ai straturilor de rocă (discontinuităţi, neconductibilitate, etc.) dar şi atmosferici (furtuni, ionizarea atmosferei).

În acest context este nevoie de teste multiple pentru a putea găsi poziţionările adecvate ale electrozilor care injectează curent în sol, în funcţie de caracteristicile fiecărei peşteri.

Testele vor continua în zona Humpleu şi în această săptămână.

