Nistor explică cum a ajuns să joace pentru „U” Cluj: „Te duci acolo să retrogradezi?”

La 37 de ani, Dan Nistor este în continuare unul dintre cei mai importanți jucători din lotul Universității Cluj.

Dan Nistor, mijlocașul Universității Cluj | Foto: Dan Nistor- Facebook

Mijlocașul a sosit în urmă cu trei ani pe Cluj Arena și plănuiește să se retragă de aici din fotbal, cu toate că nu dă semne că s-ar apropia de finalul carierei.

„Din vară mai am încă un an. Să sperăm că voi fi sănătos și, cine știe?, voi mai prelungi sau eu știu.. Dacă apare o accidentare destul de serioasă nu poți să spui ce se întâmplă. Mă simt foarte, foarte bine. Nu știu, cred că mai pot juca doi ani, trei ani, cred că mai pot juca.

Da, mi-aș dori să-mi închei, de ce nu să-mi închei cariera aici? Pentru că mi-am dorit destul de mult acest lucru să vin”, a spus Nistor, într-un interviu pentru GSP.

Deși a trecut și pe la rivala CFR, el nu a ținut cont de acest lucru atunci când a primit oferta de a juca la Universitatea.

„Am venit în ultima oră de mercato! Să mai dau ceva din casă, îmi place să fiu un tip corect! Am semnat, cum ar veni, cu trei zile înainte să se termine perioada de transferuri, cu Craiova pe încă trei ani. Și în ultima zi mi s-a zis că nu mai au nevoie de mine.

Adică vă dați seama ce s-a întâmplat. Nu sunt tipul să stau, să-mi dea toți banii că dacă nu, nu plec. Nu! Dacă ești fotbalist de valoare și ai „cojones”, să zic așa, pleci, nu contează. Dacă ești bun, nu-ți trebuie bani, nu-ți trebuie nimic.

Ea neavând niciun job, nimic, e foarte greu. Se ocupa de copil, de Matteo. Era înscris la grădiniță, deci era foarte greu să facem mutarea. Plus că ea e și o fire mai așa, mai timidă, mai fricoasă. „Te duci la U Cluj, ce faci, retrogradezi de acolo?”.

Zic: „Stai, dragă, liniștită că nu o să retrogradeze nimeni, totul e sub control, stai liniștită că nu se va întâmpla lucrul acesta”. Și chiar povesteam cu ea, îi spuneam: „Uite, vezi? Plângeai și făceai ca toate alea că retrogradăm și ce facem și ce facem cu copilul”. Da, știți cum sunt femeile, sunt mai fricoase, așa, mai emotive din fire.

Mă bucur că m-au dat cei de la Craiova afară, că practic ăsta e cuvântul! Mă bucur foarte mult, au făcut cea mai bună alegere pentru mine că m-au dat afară. Nu le port pică, ură sau ceva de genul ăsta, nu, nicidecum!”, a încheiat mijlocașul pentru sursa citată.

