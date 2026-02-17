Datoria guvenamentală a României e crescut iar și a ajuns la 1.121 miliarde de lei

Datoria administrației publice din Românai a crescut iar în noiembrie anul trecut și a ajuns la 1.121 de miliarde de lei.

Datoria guvernamentală a crescut iar | Foto: gov.ro

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în noiembrie 2025, până la 1.121 miliarde lei, de la 1.116 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF) arată Agerpres.ro.



Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 60% în august (PIB conform comunicatului INS din 6 ianuarie 2026).

În noiembrie 2025, datoria pe termen mediu și lung a scăzut la 1.043 miliarde de lei, de la 1.053 miliarde de lei în octombrie 2025, iar cea pe termen scurt a urcat la 77,788 miliarde lei, de la 62,783 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 905,094 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 192,601 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 516,36 miliarde lei, cea în euro la 490,4 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 112,77 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în noiembrie 2025, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.097 miliarde lei, de la 1.091 miliarde lei în octombrie 2025, din care 1.019 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (497,25 miliarde de lei) și în euro (485,2 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a coborât la 24,293 miliarde de lei, de la 24,660 miliarde de lei în luna anterioară, din care 24,255 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în penultima lună a anului trecut, datoria internă a administrației publice se cifra la 551,6 miliarde de lei (546,22 miliarde lei în octombrie 2025), respectiv 29,6% din PIB (29,3% din PIB, în luna anterioară), din care 532,23 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 19,368 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 569,84 miliarde de lei (570,31 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 30,6% din PIB (similar cu procentul din octombrie), din care 564,91 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 4,92 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.

