Medici de top s-au reunit la Cluj-Napoca. Dr. Ștefan Florian, despre Centrul de Neurochirurgie: „Sperăm să ne mutăm dintr-o clădire din 1903 în una din 2026.”

Neurochirugi de top din întreaga lume s-au reunit, joi, 18 septembrie 2025, la Cluj-Napoca la cea de-a 50-a ediție a Congresului Societății Române de Neurochirurgie

Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian | Foto: Congresul Societății Române de Neurochirurgie

Președinți ai asociațiilor internaționale de neurochirurgie și reprezentanți ai centrelor de specialitate de pe patru continente au participat astăzi, 18 septembrie, la Cluj-Napoca, la deschiderea celei de-a 50-a ediție a Congresului Societății Române de Neurochirurgie.

Clujul, centrul neurochirurgiei mondiale

În cadrul congresului, președintelui Societății Române de Neurochirurgie, Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian, a vorbit și despre Centrul Regional de Neurochirurgie și Patologie Cerebrovasculare din Cluj-Napoca.

„(…) Aproape toate centrele din țară de neurochirurgie au cel puțin elementele de bază pentru a asigura o neurochirurgie modernă sub raportul investigațiilor, al intervențiilor chirurgicale. Prin proiectul pe care îl avem în construcție (la Cluj-Napoca - n. red.), Centrul Regional de Neurochirurgie și Patologie Cerebrovasculare, umplem un gol în primul rând în ceea ce privește tratamentul endovascular al patologiei cerebrovasculare sub raportul dotării. Suntem printre cele mai avansate proiecte de infrastructura spitalicească finanțat prin PNRR. Speranța noastră e ca la începutul anului viitor să facem marea mutare dintr-o clădire din 1903 într-o clădire 2026.

Prin construcția nou creată creștem numărul de paturi și oferim condiții absolut decente pentru spitalizare: cele mai multe camere sunt de două paturi, avem un compartiment separat pentru mama și copilul și, de asemenea, saloane mai mari, dar nu mai mult de 4 paturi. Secție de terapie intensivă va crește de la 16 paturi cât avem în prezent la 26 în cu totul alte condiții. Vom putea crea circuite separate pentru cazurile de neuropatologie vasculară precum și pentru cazurile de neurochirurgie, dar și cazurile care, eventual, au contactat diverse infecții pe care le separăm complet de circuitul pacienților. Totodată, bloc operator care va cuprinde o sală de operații hibrid, asta însemnând că putem face acolo și tratamente endovasculare”, a spus Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian.

În cadrul evenimentului, acesta a subliniat și el faptul că Clujul a devenit centrul neurochirurgiei mondiale doarece în aceste zile, aici sunt prezenți experți de pe patru continente.

„Este cea mai largă participare care onorează neurochirurgia românească la al 50-lea congres, un congres aniversar. Congresul este doar o etapă în viața de zi zi a neurochirurgilor și e o etapă poate de bilanț, dar munca lor de zi cu zi se reflectă în îngrijirile pe care le acordă în fiecare zi acolo unde lucrează. Și acest lucru este poate cel mai important.

Este și un moment de bilanț, vorbim de o istorie a neurochirurgiei clujene de 75 de ani. Începuturile care au fost timide, dar perspectivele sunt bune: La Cluj am întreținut spiritul de a antrena încă de studenți tinerii pentru neurochirurgie. În acest sens, în urmă cu 13-14 ani, am început să organizăm și continuăm să organizăm așa numitul Masterclass, un congres studențesc dedicat neurochirurgiei la care avem invitați din străinătate, care contribuie nu atât la formarea studenților, cât la trezirea unei curiozități, primul pas pentru a alege neurochirurgia ca specialitate. În ceea ce privește condițiile de muncă, acestea s-au îmbunătățit în ultimii ani”, a mai transmis Dr. Florian.

CITEȘTE ȘI:

A luat cuvâtul și Prof. Dr. Torstein R. Meling, președintele Asociației Europene a Societăților de Neurochirurgie.

„Clujul este neuro-centrul Europei pentru aceste trei zile. Am numărat. Suntem cinci președinți de asociații în domeniu, ceea ce subliniază cât de mult preț punem pe societățile naționale, mai ales în momente ca acesta, la a 50-a reuniune a Societății Române de Neurochirurgie. Cât despre tema congresului «Provocări în Neurochirurgie: Prezent și viitor», dacă privim din perspectiva României, există provocări legate de bugete, de resursele limitate, însă sunt optimist în ceea ce privește viitorul. Acum, odată cu noul spital de neurochirurgie din Cluj, dar și cu tinerii rezidenți. Sunt președintele Asociației Europene a Societății de Neurochirurgie și am șansa să văd multe națiuni, iar ceea ce observ în România sunt rezidenți «însetaț» să învețe și să devină neurochirurgi excelenți. De aceea, având în vedere resursa umană și respectul pentru oamenii care vin din acest sistem, sunt optimist”, a transmisi Prof. Dr. Torstein R. Meling.

Demarat în anul 2019, proiectul Centrului de Neurochirurgie a trecut cu succes de etapa proiectării, obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor, execuției și se află la doar câteva luni distanță de finalizare.

Potrivit constructorului, lucrările avansează într-un ritm susținut: în interior s-a conturat funcționalitatea spațiilor medicale, zonele ATI, sterilizarea și saloanele sunt aproape finalizate, iar echipa lucrează la finisaje și instalații. La exterior, se lucrează la împrejmuire și amenajările exterioare.

Centrul Regional de Boli Cerebrovasculare și Neurochirurgie Cluj, investiție în sănătate de peste 230 milioane de lei

Centrul Regional de Boli Cerebrovasculare și Neurochirurgie Cluj a fost construit în incinta fostei Clinici de Medicina Muncii de pe strada Louis Pasteur și a prevăzut reabilitarea, reamenajarea și recompartimentarea clădirii existente și construirea unui corp nou de clădire. Valoarea totală a investiției a fost de peste 230 mil. lei (230,734,270.56 lei inclusiv TVA).

După finalizarea lucrărilor, această construcție va fi primul centru destinat tratamentului patologiei vasculare cerebrale din această regiune a țării și va beneficia șase săli de operație modulare, secții de Terapie Intensivă, o stație centrală de sterilizare, un laborator de imagistică, o sală de operații hibrid, un punct de laborator pentru urgențe, un punct farmaceutic, cabinete de consultații în regim ambulator, o sală de kinetoterapie, un amfiteatru/sală de curs și demonstrații practice cu o capacitate de 120 de locuri, o bibliotecă pentru documentare, un spațiu special amenajat pentru recepția pacienților și o sală de așteptare.

În deschiderea evenimentului de azi, edilul Clujului Emil Boc a adresat felicitări președintelui Societății Române de Neurochirurgie, profesorului doctor Ștefan Florian pentru organizarea la Cluj a acestui congres și pentru reușitele academice și științifice în domeniul neurochirurgiei.

Sute de medici specialiști din toată lumea, prezenți la Congresul de Neurochirugie de la Cluj-Napoca

Congresul reunește sute de specialiști români din universități și spitale de profil din țară, alături de invitați internaționali din centre neurochirurgicale de renume mondial.

Peste 350 de specialişti din România, precum și invitaţi din SUA, Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania, Brazilia, Argentina şi India s-au reunit la Cluj, în cadrul Congresului Internațional de Neurochirurgie, dedicat provocărilor din domeniu.

Congresul găzduiește peste 130 de prezentări științifice susținute de lectori internaționali, pe teme precum neurochirurgie vasculară, neuro-oncologie și patologie spinală.

Pe lângă sesiunile științifice, vor fi organizate workshop-uri și prezentări de cazuri complexe, pentru a stimula transferul de cunoștințe și schimbul de bune practici. Discuțiile vor contribui la actualizarea standardelor de diagnostic și tratament, integrarea rezultatelor cercetării și a inovațiilor tehnologice în practica medicală și la sprijinirea formării profesionale a tinerilor medici.

Evenimentul include și competiția Young Neurosurgeons’ Corner, unde vor fi prezentate 20 de lucrări înscrise de studenți și rezidenți, menită să încurajeze implicarea tinerilor în cercetarea științifică.

Organizat în parteneriat cu Société de Neurochirurgie de Langue Française (SNCLF), International Academy of Neurosurgical Anatomy (IANA), Southeast Europe Neurosurgical Society (SeENS) și Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN), evenimentul marchează o ediție de referință pentru neurochirurgia românească, oferind o platformă de schimb de experiență între specialiști internaționali și locali.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: