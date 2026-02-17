O problemă sistemică pentru România: vindem când energia este ieftină, cumpărăm când energia este scumpă

România nu reușește să gestioneze eficient piața energiei: fără suficientă capacitate de stocare, vânzările se concentrează în perioadele când energia este ieftină, iar achiziția are loc în perioadele de vârf, când energia este scumpă.

România nu reușește să gestioneze eficient piața energiei: vindem când energia este ieftină, cumpărăm când energia este scumpă|Foto: pexels.com

Sistemul produce excedent de energie când nu avem nevoie și deficit când avem nevoie cel mai mult.

În acest mod, România nu reușește să atenueze dezechilibrele din sistemul energetic, astfel că plățile pentru importuri au crescut cu 80% anul trecut, arată analiza publicată de Asociația Energia Inteligentă (AEI).

O problemă sistemică pentru România: vindem când energia este ieftină, cumpărăm când energia este scumpă

Deși importurile nete au crescut cu doar 1% față de anul 2024, plățile pe importurile de energie electrică au crescut cu 80% față de exporturile de energie electrică în 2025.

România exportă energie în perioadele diurne când costurile sunt mici și importă energie pe timpul serii, atunci când prețurile cresc. Mecanismul este unul deficitar, semnalează AEI, în condițiile în care statul nu dispune de suficiente capacități de stocare a energiei. Astfel, dezechilibrele de pe piața energiei se perpetuează.

România produce o cantitate semnificativă de energie la prânz – energie verde.

„Între orele 10:00 și 16:00 apare surplus de energie electrică în România. Ce facem cu el? Îl exportăm. Către Bulgaria, Ungaria, Serbia, Moldova.

La fel și noaptea, când bate vântul și consumul intern scade exportăm energia, tot la prețuri mici”, arată datele publicate de Asociația Energia Inteligentă.

Situația se complică pe parcursul serii, între orele 18.00 – 21:00, atunci când consumul crește, producția internă scade, iar România importă energie la prețuri foarte mari:

„Datele agregate pe 2025 arată clar: 26% din importurile anuale se concentrează în intervalul 18–21, adică exact în vârful de preț. În schimb, exporturile sunt concentrate în intervalele cu cererea mai mică și prețuri mai reduse, în special 12–15 și în timpul nopții”, notează sursa citată.

Analiză relevă o problemă sistemică pentru România: vindem când energia este ieftină și cumpărăm când energia este scumpă.

„Nu avem suficientă capacitate de stocare pentru a păstra energia ieftină de la prânz și să o folosim seara. Nu avem nici un mecanism care să mute consumul în afara vârfului. Nu avem flexibilitate suficientă în producție”, potrivit datelor AEI.

Practic, sistemul produce excedent când nu avem nevoie și deficit când avem nevoie cel mai mult.

În același timp, situația devine și mai dificilă pentru consumatorii casnici, care sunt în continuare rezervați în ceea ce privește schimbarea furnizorului, deși „liberalizarea” pieței de energie oferă suficiente alternative pentru reducerea costurilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: