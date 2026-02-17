Clujul, foarte aproape la salarii de liderul București și lasă Timișul în spate. Cât e leafa?

Clujul se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari salarii din România, la distanță de Timiș și aproape de liderul București.

Clujul ține aproape de liderul București în topul celor mai mari salarii din România |Foto: DepositPhotos.com

Câștigul salarial mediu net în luna decembrie 2025, în județul Cluj a fost de 7.330 lei, mai mare cu 562 lei comparativ cu luna anterioară și cu 723 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2024, potrivit unui comunicat al Direcției Județene de Statistică (DJS) Cluj.

Clujul lasă în urmă Timișul în topul salariilor și se apropie de liderul București

Conform sursei citate, în județul Cluj, câștigul salarial mediu brut în luna decembrie 2025 a fost 12.276 lei, în creștere cu 930 lei față de luna precedentă și mai mare cu 1480 lei față de luna decembrie a anului 2024.

Câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.914 lei. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București (7.744 lei), județul Cluj (7.330 lei) și județul Timiș (6.464 lei).

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete, s-au înregistrat în județele: Vrancea (4.161 lei), Vaslui (4.220 lei) și Botoșani (4.239 lei).

În județul Cluj, la sfârșitul lunii decembrie 2025, efectivul salariaților a fost de 287.034 persoane, în scădere cu 959 persoane comparativ cu luna noiembrie 2025 și cu 25 persoane mai multe față de luna decembrie 2024.

În România, în decembrie 2025 erau 5.757.299 salariați.

Capitala București are cel mai mare numar de salariați (1.109.227 persoane) și este urmată de județele Cluj (287.034 persoane), Timiș (269.667 persoane), Ilfov (203.468 persoane) și Iași (199.809 persoane).

La nivelul ramurilor economiei naționale, cele mai mari câștiguri salariale medii nete s-au înregistrat astfel:

În domeniul serviciilor, Municipiul București a avut un câștig mediu net de 7.823 lei, urmat de județul Cluj cu 7.611 lei și județul Timiș cu 6.579 lei

În sectorul industrie-construcții, cele mai ridicate salarii medii nete au fost în municipiul București cu 7.442 lei, în județul Cluj cu 6.721 lei, și în județul Timiș cu 6.348 lei.

În industrie și construcții, cei mai mulți salariați sunt în: București (217.412 persoane), județul Timiș (94.850 persoane) și județul Cluj (84.170 persoane)

În servicii cei mai mulți salariați sunt în: București (888.939 persoane), județul Cluj (200.107 persoane) și județul Timiș (168518 persoane).

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: