Resetarea relațiilor UE-SUA după conferința de securitate de la Munchen. Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Parteneriatul euroatlantic rămâne esențial pentru stabilitatea Europei”.

Conferința de securitate de la Munchen, desfășurată în perioada 13-15 februarie, a permis o reconectare între UE și SUA pe fondul unor mize comune într-un context global în schimbare. „Parteneriatul euroatlantic rămâne esențial pentru stabilitatea Europei”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL).

Zeci de șefi de stat și de guvern, inclusiv reprezentanți ai ministerelor de profil din România, au participat la cea de-a 62-a ediție a conferinței de la Munchen.

Apărarea, ordinea globală și securitatea au fost câteva dintre temele abordate în cadrul discuțiilor de la Munchen.

„La Munchen s-a spus clar: Europa și America rămân împreună”, arată deputatul liberal Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților.

Conferința de Securitate de la München a fost un moment de reconectare între UE și SUA.

„Liderii de pe ambele maluri ale Atlanticului au arătat că înțeleg mizele comune și amenințările unei lumi în schimbare.

Parteneriatul euroatlantic rămâne esențial pentru stabilitatea Europei și pentru a răspunde agresivității unor regimuri precum Rusia sau Iran”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

În cadrul conferinței, Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit despre interesele comune ale SUA și ale Europei, iar liderii europeni și-au asumat mai multe investiții pentru apărare și sprijin ferm pentru Ucraina.

„Pentru România asta înseamnă siguranță, investiții și stabilitate. Suntem pe flancul estic al NATO și avem nevoie de o legătură solidă cu SUA și de o Europă puternică.

Rămânem consecvenți: România ferm în UE și NATO”, adaugă parlamentarul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Securitatea și apărarea europeană, viitorul relației transatlantice, viziunile concurente privind ordinea globală, conflictele regionale și implicațiile de securitate pentru dezvoltările tehnologice actuale s-au regăsit, de asemenea, printre subiectele de pe agenda discuțiilor conferinței.

Prima ediție a conferinței de la Munchen, desfășurată în 1963

Prima ediție a conferinței pe probleme de securitate de la Munchen a avut loc în 1963, sub denumirea oficială „Internationale Wehrkunde-Begegnung”, fiind instituită la inițiativa publicistului Ewald von Kleist. Încă de la început, conferința a fost dedicată problemelor care priveau relațiile transatlantice și provocările de securitate de pe mapamond.



Prin participarea liderilor și factorilor decizionali, a reprezentanților media și a cercetătorilor din lumea academică din Europa și din America, conferința a devenit treptat „reuniunea familiei transatlantice”.

Ediția precedentă a Conferinței pe probleme de securitate de la Munchen a avut loc la 14-16 februarie 2025.

