Website-ul Facultății de Științe Economice a UBB Cluj, ținta unui atac informatic. Site-ul FSEGA, deconectat temporar de la rețea pentru a stopa accesul atacatorilor.

Website-ul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din Cluj-Napoca a fost ținta unui atac informatic. „Website-ul rămâne suspendat temporar pentru a preveni orice alte efecte negative sau noi atacuri”, spune decanul Răzvan Mustață.

Website-ul Facultății de Științe Economice a UBB Cluj, ținta unui atac informatic|Foto: freepik.com

Website-ul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj a fost ținta unui atac informatic de tip defacement.

Informația a fost confirmată pentru monitorulcj.ro de decanul facultății, Răzvan Mustață:

„Investigația preliminară arată că a fost afectată integritatea interfeței publice a site-ului”, spune decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din Cluj-Napoca.

Potrivit informațiilor obținute de monitorulcj.ro, în prezent, se desfășoară un audit tehnic pentru a determina și evalua efectul acestui atac.

„Până la finalizarea analizei logurilor de acces, website-ul rămâne suspendat pentru a preveni orice alte efecte negative sau noi atacuri.

Website-ul a fost deconectat efectiv de la rețea pentru a opri accesul atacatorilor și pentru a curăța fișierele infectate”, a transmis Răzvan Mustață, decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB Cluj).

Website-ul va fi repus în funcțiune integral după încheierea unui diagnostic tehnic complet cu privire la atacul informatic.

Un atac de tip defacement presupune înlocuirea neautorizată a interfeței unui site web prin exploatarea vulnerabilităților de securitate.

