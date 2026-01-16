Trei morți din cauza gripei, în Cluj: bilanțul sezonului a ajuns la 20 de decese

Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut cu peste 21%. În ultima săptămână au fost raportate 9 decese, dintre care 3 în județul Cluj.

Noi decese cauzate de gripă în Cluj|Foto: pixabay.com

Nouă persoane au murit săptămâna trecută în țară din cauza gripei, potrivit informării actualizate publicate joi de Institutul Național de Sănătate Publică.

Alte trei decese au fost raportate în județul Cluj.

Trei morți din cauza gripei, în Cluj: bilanțul sezonului a ajuns la 20 de decese

Astfel, dacă în săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026, în Cluj erau raportate 4 decese cauzate de gripă, în ultima săptămână bilanțul deceselor a ajuns la 7.

7 decese din 20, raportate în Cluj|Sursa: INSP

De la începutul sezonului au fost raportate 20 de decese din cauza gripei.

„În săptămâna 5 - 11 ianuarie au fost raportate 73.880 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 21,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (61.016) și cu 18,7% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (90.877). Variația în minus față de media calculată de 99.738 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018-2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 25,9%”, precizează INSP.

În aceeași perioadă s-au înregistrat 8.585 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 10.570 înregistrate în săptămâna precedentă, de 1,5 ori mai multe comparativ cu cele din aceeași săptămână a sezonului precedent (5.876) și de 2,6 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (3.353).

Cazurile de gripă clinică au fost raportate de toate județele, cele mai multe fiind în: *municipiul București - 1.026 de cazuri

*județul Constanța – 630,

*Prahova - 616,

*Cluj - 576.

În același interval s-au înregistrat 172 cazuri de gripă confirmată de laborator - 37 cu virus gripal AH3, 8 cu virus gripal AH1 și 127 cu virus gripal A nesubtipat.

Până la data de 11 ianuarie au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări 1.278.540 de vaccinări antigripale (1.252.530 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.021 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: