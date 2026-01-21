Spitalul Județean Cluj, dotat cu un echipament care detectează rapid problemele de auz

În dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca a intrat un echipament, în valoare de 28.000 de euro, care detectează pierderea de auz încă din primele zile de viață.

Problemele de auz, detectate mai rapid la SCJU Cluj | Foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj-Napoca a achiziționat, cu sprijinul Asociației Femeilor de Afaceri (AFA) Cluj, un sistem modern de explorare audiologică Eclipse ABR / ASSR / ABRIS (Interacoustics), un echipament de înaltă performanță care aduce beneficii majore atât pacienților adulți, cât și copiilor, în valoare totală de 28.000 euro.

Sistemul Eclipse ABR / ASSR / ABRIS detectează pierderea de auz încă din primele zile de viață, testează obiectiv funcția auditivă, fără a fi necesară cooperarea pacientului, permite investigații rapide și extrem de precise la sugari, copii, dar și la pacienți adulți cu dificultăți de comunicare, dizabilități, stare generală alterată sau suspiciuni de hipoacuzie neurosenzorială și oferă informații esențiale pentru stabilirea conduitei terapeutice sau protetice (aparat auditiv, implant cohlear).

În cazul copiilor, sistemul Eclipse permite evaluarea auditivă completă, atunci când aceștia sunt direcționați către spital pentru investigații de specialitate, util in cadrul Programului National de tratament al surdității:

depistează precoce a hipoacuziei permite inițierea tratamentului înainte de vârsta de 6 luni, esențial pentru dezvoltarea normală a limbajului.

asigură timp de testare redus, un avantaj major la nou-născuți și copii mici.

oferă rezultate obiective, sigure și reproductibile, independente de răspunsul subiectiv al copilului.

Pentru pacienții adulți, sistemul Eclipse este deosebit de util în:

diagnosticarea precisă a hipoacuziei neurosenzoriale, de transmisie sau mixte;

evaluarea pacienților care nu pot coopera la audiometria tonală clasică;

stabilirea pragurilor auditive reale, necesare adaptării corecte a protezelor auditive;

evaluarea pacienților cu afecțiuni neurologice sau suspiciuni de afectare retrocohleară;

monitorizarea funcției auditive în context pre și postoperator.

Sistemul este alcătuit dintr-o singură unitate hardware, controlată prin PC, la care se pot adăuga module software, în funcție de nevoile clinice.

Modulul ABR (Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral) determină cu mare precizie pragul auditiv și este utilizat atât în screening-ul neonatal, cât și în diagnosticul audiologic complex la adulți. Tehnologia CE-Chirp® reduce timpul de testare cu până la 50% și crește amplitudinea răspunsului, și oferă rezultate mai clare și mai rapide.

(Potențiale Evocate Auditive de Trunchi Cerebral) determină cu mare precizie pragul auditiv și este utilizat atât în screening-ul neonatal, cât și în diagnosticul audiologic complex la adulți. Tehnologia CE-Chirp® reduce timpul de testare cu până la 50% și crește amplitudinea răspunsului, și oferă rezultate mai clare și mai rapide. Modulul ASSR (Auditory Steady State Response) permite estimarea pragurilor auditive pe frecvențe specific, fiind extrem de util la pacienții cu hipoacuzii severe sau profunde. Este ideal pentru stabilirea indicației de protezare auditivă sau implant cohlear.

(Auditory Steady State Response) permite estimarea pragurilor auditive pe frecvențe specific, fiind extrem de util la pacienții cu hipoacuzii severe sau profunde. Este ideal pentru stabilirea indicației de protezare auditivă sau implant cohlear. Modulul ABRIS permite screening auditiv automat, rapid și fiabil, care este potrivit atât pentru nou-născuți, cât și pentru pacienți adulți.

Testările, prin bilet de trimitere și programare la SCJU

Un aspect esențial este faptul că toți pacienții pot beneficia de aceste investigații testările se realizează pe baza biletului de trimitere, iar investigațiile sunt disponibile cu programare, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Examinările sunt efectuate de personal medical specializat, în condiții de siguranță și confort maxim pentru pacient.

Prin achiziționarea sistemului Eclipse ABR / ASSR / ABRIS, cu sprijinul Asociației Femeilor de Afaceri, SCJU Cluj-Napoca face un pas important în modernizarea serviciilor de diagnostic audiologic și oferă pacienților acces la tehnologii de ultimă generație, cu impact direct asupra calității vieții și sănătății auditive.

