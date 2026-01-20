Premieră pentru România: UMF Cluj lansează primul curs de chirurgie robotică urologică

Proiect inovator derulat de UMF Cluj. Primul curs de chirurgie robotică urologică din România - WetLab, dedicat medicilor specialiști și primari urologi, a fost lansat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

În această perioadă, la Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină al Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se desfășoară primul curs de chirurgie robotică urologică din România, intitulat WetLab, dedicat medicilor specialiști și primari urologi.

Inițiativa UMF Cluj, care reprezintă o premieră la nivel național, contribuie la dezvoltarea chirurgiei robotice urologice în România și la alinierea formării medicale universitare la standardele europene actuale.

Chirurgia robotică este astăzi standardul minim invaziv în marile centre urologice din Europa și Statele Unite, cu beneficii demonstrate pentru pacienți, de la rezultate oncologice și funcționale mai bune, până la recuperare mai rapidă și reducerea complicațiilor. Cursul răspunde nevoii de formare structurată în acest domeniu, în acord cu recomandările Asociației Europene de Urologie.

Demers important pentru dezvoltarea medicinei din România

Programul are o durată de trei săptămâni și include activități teoretice și practice, cu accent pe dobândirea competențelor necesare utilizării sigure și eficiente a tehnicilor de chirurgie robotică urologică. La final, absolvenții care promovează evaluările obțin atestatul de pregătire complementară, care certifică această competență.

Evaluarea participanților se bazează pe activitatea practică, observarea directă a abilităților, prezentări de cazuri și discuții aplicate.

Cursul este susținut de lectori cu experiență clinică extinsă în chirurgie robotică, fiecare cu peste 1.000 de intervenții robotice efectuate.

