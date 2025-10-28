UMF Cluj Technology Transfer Days 2025 - UMF „Iuliu Hațieganu” promovează inovația cu aplicabilitate reală în sănătate

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizează, în perioada 29-30 octombrie 2025, cea de-a patra ediție a evenimentului UMF Cluj Technology Transfer Days.

UMF Cluj Technology Transfer Days va avea loc în perioada 29-30 octombrie 2025

Acesta este dedicat promovării la nivel regional al inovației și cercetării aplicate, facilitării colaborării interdisciplinare și valorificării rezultatelor științifice prin parteneriate cu mediul economic, cu scopul de a accelera procesului transfer tehnologic în sănătate.

Evenimentul va avea loc în clădirea rectoratului universității din Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș nr. 8, sala Multimedia.

UMF Cluj Technology Transfer Days își propune continuarea edițiilor anterioare și extinderea în direcții noi în sectorul medical, pentru a deveni un punct de reper la nivel regional și național, o tradiție care întărește rolul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în ecosistemul de inovare medicală. Evenimentul reunește cercetători, cadre didactice, studenți, parteneri din industrie, precum și reprezentanți ai centrelor de transfer tehnologic și inovare pentru a explora oportunitățile actuale în domeniul sănătății. Evenimentul include și Secțiunea UMFST Târgu Mureș: Inovații, Cercetare și Transfer Tehnologic în Sănătate și Domenii Conexe, organizată de Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, în data de 30 octombrie 2025, la Centrul de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice (CCAMF) din Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 38.

Rector Ana Buzoianu: „La UMF Cluj, cercetarea este una dintre direcțiile strategice fundamentale”

„La UMF «Iuliu Hațieganu», cercetarea este una dintre direcțiile strategice fundamentale. Prin UMF Cluj Technology Transfer Days dorim să aducem în prim-plan proiectele cu impact concret în sănătate și să încurajăm colaborările care transformă ideile în soluții reale pentru pacienți. Acest tip de dialog între știință, educație și industrie este esențial pentru medicina viitorului”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Pe parcursul celor două zile, participanții la UMF Cluj Technology Transfer Days vor avea acces la prezentări de proiecte cu potențial de transfer tehnologic, sesiuni de networking și matchmaking între mediul academic și cel privat, discuții despre finanțare, protecția proprietății intelectuale și modele de succes, tehnologii și soluții dezvoltate în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”, precum și prezentări ale Institutului de Cercetare Biomedicală MedFUTURE și ale Centrului de Cercetare a Medicamentului și Produsului Cosmetic, urmate de sesiuni Open Days.

Evenimentul are în vedere abordarea unor tematici esențiale pentru viitorul sectorului medical, precum:

Promovarea dezvoltării de tehnologii și echipamente medicale inovative și promovarea inovațiilor medicale

Finanțarea și suportul pentru proiecte de inovare în domeniul sănătății

Protecția proprietății intelectuale asupra tehnologiilor și echipamentelor medicale inovative

Securitatea și confidențialitatea datelor medicale în contextul digitalizării

Biotehnologie, genomică și terapii personalizate

Telemedicina ca instrument de extindere a accesului la servicii medicale.

Participanții la UMF Cluj Technology Transfer Days vor putea stabili contacte cu cercetătorii și membrii comunității academice, vor putea participa la prezentările acestora și la sesiunile de Q&A prevăzute în cadrul evenimentului. Printre soluțiile inovatoare protejate prin brevete de invenție și cereri de brevet, care vor fi prezentate în cadrul evenimentului, se numără:

Sistem robotic inteligent cu sistem de navigație 3D pentru chirurgia orală

Nanostructuri magnetice funcționalizate ca platforme pentru transportul și eliberarea medicamentelor

Implanturi dentare și cranio-faciale cu funcționalitate avansată

Senzori optici pentru diagnostic rapid și non-invaziv

Extracte fitoterapeutice obținute prin metode avansate etc.

Intrarea este liberă pentru toți cei interesați să descopere și să cunoască mai multe detalii despre activitatea de cercetare din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca. Programul evenimentului poate fi consultat pe site-ul universității.

Proiectul „UMF Cluj Technology Transfer Days” este finanțat prin PNCDI IV - Programul 5.7 Parteneriat pentru Inovare, Subprogramul 5.7.4 – Transfer Tehnologic în Sprijinul Competitivității, ID: PN-IV-P7-7.4-FTT-2024-0037 cu sprijinul UEFISCDI și este coordonat de UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca în parteneriat cu UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

